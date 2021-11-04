ÖĞRENCİLERİN SAĞLIK DURUMU İYİ Jandarma ekipleri olay yerinde başka kaza yaşanmaması için önlem aldı. Öğrencilerin genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Tokat'ta yoğun sis kazaya neden oldu: Ölü ve yaralılar var!