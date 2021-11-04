Tokat'ta yoğun sis kazaya neden oldu: Ölü ve yaralılar var!

Edinilen bilgiye göre kaza; Zile - Ankara karayolu 10. kilometresinde meydana geldi.
YOL KENARINA SAVRULDU
Çekerek istikametinden Zile'ye seyir halinde olan Abdullah Candan idaresindeki 60 ZC 759 plakalı Dacia marka otomobil aynı yönde seyir halinde olan Temel Perçen idaresindeki traktörün römorkuna arkadan çarparak yol kenarına savruldu.
OKUL SERVİSİ TRAKTÖRE ARKADAN ÇARPTI
Yoğun sis nedeni Halit Özalpler yönetimindeki 34 LCE 796 plakalı okul servisi de kaza yapan traktöre arkadan çarptı.
OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ
Kazada otomobil sürücüsü Abdullah Candan olay yerinde hayatını kaybederken, yanında bulunan kişi ağır yaralandı.