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    • 04.11.2021 09:05
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    Tokat'ta yoğun sis kazaya neden oldu: Ölü ve yaralılar var!

    Tokat’ın Zile ilçesinde yoğun sis nedeni ile okul servisi ile 2 aracın karıştığı kazada 1 kişi öldü, 7’si öğrenci 8 kişi yaralandı. Öğrencilerin genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

    İHA
    Yoğun sis kazaya neden oldu! Ölü ve yaralılar var

    Edinilen bilgiye göre kaza; Zile - Ankara karayolu 10. kilometresinde meydana geldi.


    YOL KENARINA SAVRULDU
    Çekerek istikametinden Zile'ye seyir halinde olan Abdullah Candan idaresindeki 60 ZC 759 plakalı Dacia marka otomobil aynı yönde seyir halinde olan Temel Perçen idaresindeki traktörün römorkuna arkadan çarparak yol kenarına savruldu.

    Yoğun sis kazaya neden oldu! Ölü ve yaralılar var

    OKUL SERVİSİ TRAKTÖRE ARKADAN ÇARPTI
    Yoğun sis nedeni Halit Özalpler yönetimindeki 34 LCE 796 plakalı okul servisi de kaza yapan traktöre arkadan çarptı.



    OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ
    Kazada otomobil sürücüsü Abdullah Candan olay yerinde hayatını kaybederken, yanında bulunan kişi ağır yaralandı.

        Okul servisi sürücüsünün yara almadığı kazada 7'si öğrenci 8 yaralı ambulanslarla Zile Devlet Hastanesine sevk edildi.



        ÖĞRENCİLERİN SAĞLIK DURUMU İYİ
        Jandarma ekipleri olay yerinde başka kaza yaşanmaması için önlem aldı. Öğrencilerin genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


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