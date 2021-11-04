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    • 04.11.2021 08:49
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    • 04.11.2021 08:49
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    Adana merkezli iki ilde FETÖ operasyonu: 10 gözaltı

    Son dakika haberine göre Adana merkezli iki ilde yapılan FETÖ operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

    Adana merkezli iki ilde FETÖ operasyonu

    Adana merkezli iki ilde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda, 10 şüpheli gözaltına alındı.

    İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik çalışma başlattı.

    Ekipler, bu kapsamda yürüttükleri çalışmada örgütün mahrem yapılanması içerisinde faaliyet yürüttüğü, mahrem imamlarla irtibatlarının bulunduğu, Banka Asya hesaplarında örgüt talimatı doğrultusunda artırımda bulunduğu, kapatılan derneklere üye olduğu ve para yardımı yaptığı, ByLock yazışma içeriklerinde adının geçtiği belirtilen 10 şüphelinin adreslerini tespit etti.

    Adana'da 9 ve Bingöl'de bir adrese operasyon düzenleyen ekipler, 10 şüpheliyi yakaladı.

    Gözaltına alınan şüpheliler, Adana Adli Tıp Birimi'ndeki sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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