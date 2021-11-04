Pastırma sıcakları nedir, ne demek? Pastırma yazı hangi illerde hangi ay olur? Pastırma sıcakları geldi mi, ne zaman gelecek?

Son günlerdir ülke genelinde bir çok ilde hava sıcaklıkları artış gösterdi. Kasım ayında olduğumuz şu günlerde milyonlarca kişi kışlık kıyafetlerini çıkartırken hatta kar beklenirken aniden gelen sıcaklıklar herkesi şaşırttı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından da pastırma sıcaklarıyla ilgili sık sık açıklamalar yapılıyor. Haliyle vatandaşlar da pastırma sıcaklarının ne olduğu hakkında bilgi edinmek istiyor. Peki; Pastırma sıcakları geldi mi, ne zaman gelecek? Pastırma sıcakları nedir, ne demek? Pastırma yazı hangi illerde hangi ay olur?
PASTIRMA SICAKLARI GELDİ Mİ, NE ZAMAN GELECEK?
Pastırma sıcakları geldi. Ortalama 1 ve ya 2 hafta süren pastırma sıcakları ile birlikte hava sıcaklıkları artış gösterdi. Türkiye'nin bir çok ilinde son günlerde hava sıcaklıkları 25 derecenin üzerine çıktı. Pastırma yazı, genellikle Ekim ayının sonundan kasım ayının ortasına kadar güneşli, hava sıcaklığının mevsime göre yüksek olduğu günler için kullanılan bir deyimdir.
PASTIRMA SICAKLARI HANGİ İLLERDE HANGİ AY OLUR?
Pastırma sıcakları kesinlikle olur diyemeyiz. 2021 yılında pastırma sıcaklarına vatandaşlar şahit oldu. Ancak bazen yılda birkaç kez yaşanır, bazen de hiç görülmez. Genellikle birkaç gün ya da bir hafta kadar sürer. Gündüzler güneşli, hafif rüzgarlı ve puslu, geceler serin geçer; yağış olmamakla birlikte geceleri don görülebilir.