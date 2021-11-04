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    • 05.11.2021 09:19
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    • 05.11.2021 09:19
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    Pastırma sıcakları nedir, ne demek? Pastırma yazı hangi illerde hangi ay olur? Pastırma sıcakları geldi mi, ne zaman gelecek?

    Türkiye genelinde pek çok ilimizde kar yağışları beklenirken havaların birden bire ısınması termometrelerin 25 derece ve üzerini göstermesi vatandaşlarda şok etkisi yarattı. Bir çok kişi pastırma sıcaklarının ne anlama geldiğini hangi aylarda ve hangi illerde olduğunu bilmiyor. Bizler de haberimizde pastırma sıcaklarıyla ilgili detaylı bilgilere yer verdik. İşte yoğun olarak araştırılan Pastırma sıcakları geldi mi, ne zaman gelecek? Pastırma sıcakları nedir, ne demek? Pastırma sıcakları hangi illerde ne zaman olur? sorularının yanıtları...

    takvim.com.tr
    Pastırma sıcakları geldi mi, ne zaman gelecek?

    Son günlerdir ülke genelinde bir çok ilde hava sıcaklıkları artış gösterdi. Kasım ayında olduğumuz şu günlerde milyonlarca kişi kışlık kıyafetlerini çıkartırken hatta kar beklenirken aniden gelen sıcaklıklar herkesi şaşırttı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından da pastırma sıcaklarıyla ilgili sık sık açıklamalar yapılıyor. Haliyle vatandaşlar da pastırma sıcaklarının ne olduğu hakkında bilgi edinmek istiyor. Peki; Pastırma sıcakları geldi mi, ne zaman gelecek? Pastırma sıcakları nedir, ne demek? Pastırma yazı hangi illerde hangi ay olur?

    PASTIRMA SICAKLARI GELDİ Mİ, NE ZAMAN GELECEK?

    Pastırma sıcakları geldi. Ortalama 1 ve ya 2 hafta süren pastırma sıcakları ile birlikte hava sıcaklıkları artış gösterdi. Türkiye'nin bir çok ilinde son günlerde hava sıcaklıkları 25 derecenin üzerine çıktı. Pastırma yazı, genellikle Ekim ayının sonundan kasım ayının ortasına kadar güneşli, hava sıcaklığının mevsime göre yüksek olduğu günler için kullanılan bir deyimdir.

    PASTIRMA SICAKLARI HANGİ İLLERDE HANGİ AY OLUR?

    Pastırma sıcakları kesinlikle olur diyemeyiz. 2021 yılında pastırma sıcaklarına vatandaşlar şahit oldu. Ancak bazen yılda birkaç kez yaşanır, bazen de hiç görülmez. Genellikle birkaç gün ya da bir hafta kadar sürer. Gündüzler güneşli, hafif rüzgarlı ve puslu, geceler serin geçer; yağış olmamakla birlikte geceleri don görülebilir.

        PASTIRMA SICAKLARI NEDİR, NE DEMEK?

        Pastırma yazı, kutuplardan gelen alçak bir soğuk hava kütlesinin hareketsizleşerek sıcak bir yüksek basınç merkezi oluşturması sonucu ortaya çıkar. Bu merkezin özelliği, istikrarlı bir katmanlaşma yaratan önemli sıcaklık değişimleridir. Sonuçta havanın dikey hareketi engellenir ve alçaklarda yoğunlaşan duman, toz vb havanın puslu olmasına yol açar.

        Pastırma yazı deyimi, pastirmanin bu dönemde hazirlanmasi sebebi ile verilmiştir. Gece ve gündüz arası sicakliklarin birbirine yakin ve sıcak olmasi sebebi ile; pastirmanin en ideal sekilde kurumasi bu dönemde olur. Dünyanın pek çok yerinde yaşanan bu dönem Almanya'da "kocakarı yazı", İsveç'te "Azize Birgitta yazı", Amerika Birleşik Devletleri'nde "Yerli yazı" (Indian summer) gibi adlar alır.
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        Haberler Güncel Pastırma sıcakları nedir, ne demek? Pastırma yazı hangi illerde hangi ay olur? Pastırma sıcakları geldi mi, ne zaman gelecek?
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