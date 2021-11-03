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    • 04.11.2021 09:55
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    Çanakkale’de yoğun sis: Göz gözü görmüyor! Feribot seferleri normale döndü

    Çanakkale’de akşam saatlerinde çöken yoğun sis tabakası nedeniyle hem deniz hem de kara trafiğinde zor anlar yaşandı. Dün akşam saatlerinde etkili olan sis nedeniyle çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatılan Çanakkale Boğazı'nın ardından iptal edilen Çanakkale-Eceabat ve Çanakkale-Kilitbahir arasındaki feribot seferleri normale döndü. Lapseki-Gelibolu arasındaki seferler ise bölgedeki sis yoğunluğu nedeniyle hala yapılamıyor.

    AJANSLAR
    Göz gözü görmüyor! Seferler normale döndü

    Çanakkale Boğazı'nda yoğun sis nedeniyle iptal edilen iki feribot seferi yeniden yapılmaya başlandı.



    SÜRÜCÜLER ZOR ANLAR YAŞADI


    Öte yandan, kara yolundaki diğer taşıt sürücüleri de yoğun sis tabakası nedeniyle zor anlar yaşadı.


        GEÇİCİ OLARAK ASKIYA ALINDI


        Ayrıca, Çanakkale boğazı ve adalar hattında insan ve araç taşımacılığı yapan GESTAŞ A.Ş.'de iki yaka arasındaki feribot seferlerinin geçici olarak askıya alındığını duyurdu.

        GESTAŞ A.Ş.'den yapılan yazılı açıklamada; "Gelibolu-Lapseki hattı ile Çanakkale-Eceabat, Çanakkale-Kilitbahir hatlarımızda, yoğun sis nedeniyle seferlerimiz geçici süreyle durdurulmuştur" ifadelerine yer verildi.

        FERİBOT SEFERLERİ NORMALE DÖNDÜ
        Dün akşam saatlerinde etkili olan sis nedeniyle çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatılan Çanakkale Boğazı'nın ardından iptal edilen Çanakkale-Eceabat ve Çanakkale-Kilitbahir arasındaki feribot seferleri normale döndü.

        Çanakkale il merkezi ile Eceabat ve Kilitbahir iskelelerinde bekletilen araçlar sırayla feribota alınmaya başlandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekipleri de trafikte aksama yaşanmaması için sürücüleri yönlendiriyor.

        Lapseki-Gelibolu arasındaki seferler ise bölgedeki sis yoğunluğu nedeniyle hala yapılamıyor.

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        Haberler Güncel Çanakkale’de yoğun sis: Göz gözü görmüyor! Feribot seferleri normale döndü
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