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    • 05.11.2021 05:09
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    • 05.11.2021 15:11
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    Marmara Denizi ve Adalar "Özel Çevre Koruma Bölgesi" ilan edildi! Karar Başkan Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de...

    Marmara Denizi ve Adalar, "Özel Çevre Koruma Bölgesi" olarak ilan edildi. Konuya ilişkin karar, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Özel Çevre Koruma Bölge sayısını 19'a çıktığını belirten Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Hedefimiz; Türkiye’nin yeşil kalkınma devrimi çerçevesinde sürdürülebilir, biyoçeşitlilik açısından zengin ve tertemiz bir Marmara. Yaşayan ve yaşatan bir Marmara." dedi.

    AJANSLAR
    Bakan Kurum duyurdu: Hedef yaşayan bir Marmara
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    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararda, kıyı kenar çizgisi esas alınarak hazırlanan ve kroki ile sınırları gösterilen alanın Marmara Denizi ve Adalar Özel Çevre Koruma Bölgesi olarak tespit ve ilan edildiği belirtildi.



    Marmara Denizi ve Adalar Özel Çevre Koruma Bölgesi'nde 19 Ekim 1989 tarihli ve 383 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) hükümlerinin uygulanacağı belirtilen karara göre, İstanbul'un Adalar ilçesi (Prens Adaları) ile Balıkesir'in Erdek ve Marmara ilçeleri sınırlarındaki mevcut her ölçekteki plan, plan kararları ve projeler konusunda söz konusu KHK hükümlerine göre yapılacak değerlendirme sonuçlanıncaya kadar herhangi bir uygulama yapılamayacak.



    PLANLAR BAKANLIK ONAYINDA OLACAK
    Belirlenen bölgede mevzuat hükümlerine göre çevrenin araştırılması, korunması ve izlenmesine ilişkin belirlenecek usul ve esaslar ile bunların yansıtıldığı planlar Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca hazırlanacak ve onaylanacak. Söz konusu usul ve esaslar çerçevesinde bölgedeki faaliyetlerle ilgili tedbirlerin alınması, kontrolü ve izlenmesi yetkisi de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına ait olacak.



        DEŞARJ STANDARTLARI SAĞLANARAK YAPILACAK
        Marmara Denizi ve Adalar Özel Çevre Koruma Bölgesi'nde bu kararın yayımı tarihinden önce onaylı planlarına veya mevzuata uygun olarak ruhsatı alınmış ve inşaatı su basman seviyesinde tamamlanmış yapıların inşaatına ruhsat ve eklerine göre devam edilecek. Bölgede noktasal ve/veya yayılı olarak atık su deşarjları, debisine bakılmaksızın deşarj standartları sağlanarak yapılacak.

        Söz konusu bölgede harekat eğitim sahaları ile askeri yasak ve güvenlik bölgelerinde yürütülecek faaliyetler, Milli Savunma Bakanlığı ile koordineli olarak yürütülecek. Ayrıca 4922 sayılı Denizde Can ve Mal Koruma Hakkında Kanun, 618 sayılı Limanlar Kanunu, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ve Limanlar Yönetmeliği ile belirlenen Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı veya liman başkanlıklarına verilen görev, yetki ve sorumluluklar Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığıyla koordineli olarak yürütülecek.

        Marmara Denizi ve Adalar Özel Çevre Koruma Bölgesi'nde su ürünlerinin istihsaline yönelik olarak 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu'yla Tarım ve Orman Bakanlığına verilen görev, yetki ve sorumluluklar da Tarım ve Orman Bakanlığı ile koordineli olarak sürdürülecek.

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Marmara Denizi ve Adalar Bölgesi'nin 'Özel Çevre Koruma Bölgesi' ilan edildiğini belirterek "Hedefimiz; Türkiye'nin Yeşil Kalkınma Devrimi çerçevesinde sürdürülebilir, biyoçeşitlilik açısından zengin ve tertemiz bir Marmara" dedi.




        Marmara Denizi'ne özel koruma!

        Bakan Kurum, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yer alan karar ile İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Tekirdağ il sınırları içerisindeki Marmara Denizi ve Adalar Bölgesi'nin 'Özel Çevre Koruma Bölgesi' ilan edildiğini bildirdi.

        ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGE SAYISI 19'A ÇIKTI
        Böylece Özel Çevre Koruma Bölge sayısını 19'a çıktığını belirten Kurum, şunları kaydetti:

        "Bu tarihi kararla; ekolojik değeri, biyolojik çeşitliliği, doğal kaynakları, kültürel ve estetik değerleri yüksek olan Marmara Denizi'mizi koruma altına almış ve deniz yaşamının devamlılığını sağlamış oluyoruz. Marmara Denizi'mizi gelecek nesillere en güzel haliyle taşımak için hazırladığımız Marmara Denizi Bütünleşik Stratejik Planı hedeflerimizden olan Özel Çevre Koruma Bölgesi ilanının onayıyla denizimizde bilimsel, ekolojik temelli, doğa dostu faaliyetler yürüteceğiz. Hedefimiz; Türkiye'nin yeşil kalkınma devrimi çerçevesinde sürdürülebilir, biyoçeşitlilik açısından zengin ve tertemiz bir Marmara. Yaşayan ve yaşatan bir Marmara."

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