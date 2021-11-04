Önce polise sonra kendisini kovalayan polis aracına çarptı! Kaçan sürücü takip sonucu yakalandı



ARACI TERK EDEREK YAYA OLARAK KAÇMAYA ÇALIŞTI

Aracı terk ederek koşmaya başlayan sürücü, fazla uzaklaşamadan yakalandı. Otomobilde arama yapan polis, sürücü koltuğunun altında bir adet ruhsatsız tabanca ele geçirdi.