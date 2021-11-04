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    • Güncel
    • 05.11.2021 06:21
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    • 05.11.2021 06:58
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    Önce polise sonra kendisini kovalayan polis aracına çarptı! Kaçan sürücü takip sonucu yakalandı

    Adana'da 'dur' ihtarında bulunan polise çarparak, elinden yaralayan otomobil sürücüsü Mücahit T., 3 kilometrelik takip sonucu yakalandı. Mücahit T.'yi gözaltına alan polis, otomobilde yaptığı aramada ise bir adet ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

    DHA
    Polise çarptı takip sonucu yakalandı!
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    Olay saat 01.45 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Güney Kuşak Bulvarı'nda meydana geldi Asayiş uygulamasında bulunan polis ekibi, şüphelendiği 41 KM 054 plakalı otomobili durdurmak istedi.



    'DUR' İHTARINA UYMADI
    'Dur' ihtarına uymayıp, hızlı şekilde üzerine sürdüğü otomobil ile polis memurunun eline çarparak yaralayan sürücü, kaçtı. Ekibin durumu telsizle bildirmesi üzerine otomobil sürücüsünün kaçış güzergahlarında önlem alındı.



    POLİS ARACINA ÇARPTI
    Peşine takılan polis ekiplerinin ikazlarına aldırış etmeyen sürücü, yaklaşık 3 kilometrelik takibin sonunda önünü kesen polis aracına çarparak durdu.


    ARACI TERK EDEREK YAYA OLARAK KAÇMAYA ÇALIŞTI
    Aracı terk ederek koşmaya başlayan sürücü, fazla uzaklaşamadan yakalandı. Otomobilde arama yapan polis, sürücü koltuğunun altında bir adet ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

        İsminin Mücahit T. olduğu belirlenen sürücü, gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Otomobil ise yapılan incelemenin ardından yediemin otoparkına çekildi.

        Öte yandan elinden yaralanan polis memurunun durumunun ise iyi olduğu öğrenildi. Soruşturma sürdürülüyor.

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        Haberler Güncel Önce polise sonra kendisini kovalayan polis aracına çarptı! Kaçan sürücü takip sonucu yakalandı
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