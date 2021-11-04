Göçmen kaçakçılarına ikinci dalga operasyon: 43 kişi kurtarıldı





Eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda, şebeke üyesi 6 kişi gözaltına alınırken, şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 7 adet minibüs, 7 cep telefonu ele geçirildi. Ayrıca polis ekiplerince "Şok Evi" olarak kullanılan 3 ayrı adreste yapılan aramalarda, 8'i çocuk, 27'si Afganistan, 16'sı Suriye uyruklu olmak üzere toplam 43 kişi kurtarıldı.