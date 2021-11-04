Grip aşısı randevusu nasıl alınır? Grip aşısı fiyatı ne kadar 2021? Duyuru geldi, o kişiler ücretsiz grip aşılanacak!

Kasım ayının yaşandığı kış aylarının başladığı şu günlerde havaların soğumasıyla birlikte vatandaşlar Grip aşısı randevu alma 2021 araştırmalarını hızlandırdı. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) öncelikli risk grubunda bulunan kişilere bu aşının ücretsiz olacağını duyurunca daha yoğun ilgi gösterilmeye başlandı. Peki ücretsiz grip aşısı kimlere uygulanacak? Normalde 2021 yılı grip aşısı fiyatı ne kadar? Kimlere uygulanamaz ve yan etkileri nelerdir? İşte merak edilen tüm bilgiler…
SGK ÜCRETSİZ GRİP AŞISI UYGULANACAK KİŞİLERİ DUYURDU!
Grip aşısı bedelinin ödendiği ilk grup olan 65 yaş ve üzerindeki kişilerde herhangi bir belge aranmaksızın grip aşılarının karşılanacağı belirtildi.
Bazı kronik hastalık taşıyanlar; astım dâhil kronik pulmoner ve kardiyovasküler sistem hastalığı olan erişkin ve çocuklar, diyabet dâhil herhangi bir kronik metabolik hastalığı olanlar, kronik renaldisfonksiyonu, hemoglobinopatisi veya immün yetmezliği olanlar veya immünsupresif tedavi alan erişkin ve çocuklar, 6 ay-18 yaş arasında olan ve uzun süreli asetil salisilik asit tedavisi alan çocuk ve adolesanların grip aşılarını, yılda bir defaya mahsus ücretsiz olmaları mümkün.
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GRİP AŞISI KİMLERE UYGULANMAZ?
Grip aşısı 6 aylıktan küçük çocuklara, hamileliğinin ilk 3 ayının içinde bulunanlara ve ciddi yumurta alerjisi ya da aşı içeriğinde bulunan herhangi bir maddeye karşı ciddi alerji öyküsü olanlara, daha önce herhangi bir mevsimsel influenza aşısı ile ciddi (hayatı tehdit eden) alerji öyküsü olanlara uygulanmamalıdır.