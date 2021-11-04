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    • 05.11.2021 09:49
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    Grip aşısı randevusu nasıl alınır? Grip aşısı fiyatı ne kadar 2021? Duyuru geldi, o kişiler ücretsiz grip aşılanacak!

    Grip aşısı randevu alma 2021! Grip aşısı fiyatı ne kadar? Sorgulamaları arama motorları üzerinden tüm illerden vatandaşlar tarafından sıklıkla yapılıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 65 yaş üstü ve risk grubundakiler için grip aşısının tanımlandığını duyurmuştu ve havaların da soğumaya başlamasıyla birlikte bu konuya ilgi arttı ve grip aşısının kimler için ücretsiz olacağı, normalde fiyatının ne kadar olduğu, kimlere uygulanamayacağı merak edildi. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Grip aşısı randevusu nasıl alınır?

    Kasım ayının yaşandığı kış aylarının başladığı şu günlerde havaların soğumasıyla birlikte vatandaşlar Grip aşısı randevu alma 2021 araştırmalarını hızlandırdı. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) öncelikli risk grubunda bulunan kişilere bu aşının ücretsiz olacağını duyurunca daha yoğun ilgi gösterilmeye başlandı. Peki ücretsiz grip aşısı kimlere uygulanacak? Normalde 2021 yılı grip aşısı fiyatı ne kadar? Kimlere uygulanamaz ve yan etkileri nelerdir? İşte merak edilen tüm bilgiler…

    SGK ÜCRETSİZ GRİP AŞISI UYGULANACAK KİŞİLERİ DUYURDU!

    Grip aşısı bedelinin ödendiği ilk grup olan 65 yaş ve üzerindeki kişilerde herhangi bir belge aranmaksızın grip aşılarının karşılanacağı belirtildi.

    Bazı kronik hastalık taşıyanlar; astım dâhil kronik pulmoner ve kardiyovasküler sistem hastalığı olan erişkin ve çocuklar, diyabet dâhil herhangi bir kronik metabolik hastalığı olanlar, kronik renaldisfonksiyonu, hemoglobinopatisi veya immün yetmezliği olanlar veya immünsupresif tedavi alan erişkin ve çocuklar, 6 ay-18 yaş arasında olan ve uzun süreli asetil salisilik asit tedavisi alan çocuk ve adolesanların grip aşılarını, yılda bir defaya mahsus ücretsiz olmaları mümkün.

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    GRİP AŞISI KİMLERE UYGULANMAZ?

    Grip aşısı 6 aylıktan küçük çocuklara, hamileliğinin ilk 3 ayının içinde bulunanlara ve ciddi yumurta alerjisi ya da aşı içeriğinde bulunan herhangi bir maddeye karşı ciddi alerji öyküsü olanlara, daha önce herhangi bir mevsimsel influenza aşısı ile ciddi (hayatı tehdit eden) alerji öyküsü olanlara uygulanmamalıdır.

        2021 GRİP AŞISI FİYATI NE KADAR?

        SGK kapsamında yer almayan grip aşısı Eylül ayı itibarıyla eczanelere gelmeye başladı. Eczanelerden ücretli olarak satışı yapılacak olan grip aşısının bu seneki fiyatı 85 lira 12 kuruş olarak belirlendi.

        GRİP AŞISI HER YIL YAPTIRILMALI MI?

        Her yıl mevsimsel gribe neden olan grip virüsü değişebilmektedir ve grip aşısının içeriği Dünya Sağlık Örgütü tarafından bir yıl önce salgın yapan virüs tiplerinin belirlenmesi ile geliştirilmekte ve aşının içeriği de bu uygulamaya bağlı olarak her yıl değişmektedir. Aşı, yapıldığı grip sezonu için etkili olmaktadır. Bu nedenle; eskiden geçirilmiş grip hastalığı ya da uygulanmış grip aşısına bakılmaksızın mevsimsel gribe karşı etkin bir korunma sağlanması için her yıl grip aşısı yaptırılmalıdır. Aşının koruyucu etkisi, aşı yapıldıktan iki hafta sonra başlayacağı için aşının en uygun zamanı, gribin sık görülmeye başladığı dönemden hemen öncesidir. Ekim ve Kasım ayları grip aşısının yapılma zamanı olarak tercih edilmelidir. Aşılanmayanlar kişiler ise mart ayının sonuna kadar aşılanabilir. Aşının koruyuculuğu yaklaşık 6-8 ay sürer.

        YAN ETKİLERİ NELER?

        Grip aşısı sonrası %15-20 oranında aşı yerinde ağrı, kızarıklık, şişlik oluşabilir.

        Tüm vücudu etkileyen yan etkiler ise son derece nadirdir (%1'in altında) ve ateş, halsizlik, kas ağrısı gibi yan etkiler (eğer görülürse) aşıdan 6-12 saat sonra başlamakta ve 1-2 gün içinde kendiliğinden geçmektedir.

        Her biyolojik üründe olduğu gibi grip aşısı uygulanmasından sonra da alerjik reaksiyon görülebilir.

        Grip aşısı sonrası grip hastalığının görülmesi genellikle tesadüfen olabilir. Grip aşısı teknik olarak inaktive yani ölü bir virüs aşısı olduğundan vücuda canlı virüs verilmediğinden aşıya bağlı grip hastalığı oluşamaz.

        Aşıların her zaman tam teşekküllü sağlık merkezlerinde veya hekim kontrolünde uygulanması önerilir.
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