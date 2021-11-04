Doğu Anadolu Gözlemevi'nde testler başlıyor! Rusya'dan getirilecek

Türkiye'nin 2023 Vizyon Projeleri arasındaki en büyük temel bilim yatırımlarından Doğu Anadolu Gözlemevi'nin (DAG) tamamlanan bölümlerinde kış dönemi için hem yalıtım hem de performans testlerine başlanacağı bildirildi.
Atatürk Üniversitesi Kurumsal İletişim Direktörlüğünden yapılan açıklamaya göre, DAG'ın kurulum süreci, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) koşulları başta olmak üzere coğrafik ve atmosferik çalışma şartlarına rağmen, Atatürk Üniversitesi Astrofizik Araştırma ve Uygulama Merkezi (ATASAM) tarafından başarıyla yürütülüyor.
ATASAM Müdürü Prof. Dr. Cahit Yeşilyaprak, kaplanmak üzere Rusya'da bulunan DAG teleskobunun 4 metre çaplı aynasının optik testlerinin DAG teknik ekibinin katılımıyla Moskova'da yapıldığını ve testlerden başarıyla geçtiğini belirtti.
Kasım ayı ortalarında Erzurum'a getirilecek Türkiye'nin en büyük teleskop aynasının kara yoluyla taşınması için bölgenin hazır hale getirildiğini aktaran Yeşilyaprak, şunları kaydetti: "DAG binası ve teleskop kubbesi tamamlandı. Bu kış döneminde hem yalıtım hem de performans testlerine başlanacak. İklimlendirme, soğutma, toz yalıtım sistemleri kurulumu ve inşaatı da tüm hızıyla devam ediyor. Teleskop kurulumunun yüzde 85'i tamamlandı. Bu süreç, Erzurum'daki hava şartlarına rağmen halen devam ediyor. Kurulum sürecinin her aşamasında olduğu gibi tamamlandığında da mekanik, elektrik-elektronik, titreşim, optik ve yazılım testleri yapılacak olup 2022 yılı sonunda ilk ışığın alınması hedefleniyor."