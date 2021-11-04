Doğu Anadolu Gözlemevi'nde testler başlıyor! Rusya'dan getirilecek

Kasım ayı ortalarında Erzurum'a getirilecek Türkiye'nin en büyük teleskop aynasının kara yoluyla taşınması için bölgenin hazır hale getirildiğini aktaran Yeşilyaprak, şunları kaydetti: "DAG binası ve teleskop kubbesi tamamlandı. Bu kış döneminde hem yalıtım hem de performans testlerine başlanacak. İklimlendirme, soğutma, toz yalıtım sistemleri kurulumu ve inşaatı da tüm hızıyla devam ediyor. Teleskop kurulumunun yüzde 85'i tamamlandı. Bu süreç, Erzurum'daki hava şartlarına rağmen halen devam ediyor. Kurulum sürecinin her aşamasında olduğu gibi tamamlandığında da mekanik, elektrik-elektronik, titreşim, optik ve yazılım testleri yapılacak olup 2022 yılı sonunda ilk ışığın alınması hedefleniyor."