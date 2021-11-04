10 Kasım okullar tatil mi ilkokul, ortaokul, lise, üniversite? 10 Kasım resmi tatil mi 2021? 10 Kasım işyerleri tatil mi?

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü için geri sayım devam ediyor. Atatürk'ün vefatının 83'nci yıl dönümü dolayısıyla anma törenleri düzenlenecek. 2021 yılında 10 Kasım hafta içine denk geliyor. Dolayısıyla milyonlarca çalışan ve öğrenci de 10 Kasım'ın resmi tatillerimiz arasında yer alıp almadığını merak ediyor. Peki; 10 Kasım resmi tatil mi? 10 Kasım okullar tatil mi 2021? 10 Kasım işyerleri tatil olacak mı? İşte cevapları...
10 KASIM RESMİ TATİL Mİ?
10 Kasım resmi tatillerimiz arasında yer almamaktadır.
2021 yılı resmi tatil günleri aşağıdaki gibidir;
1 Ocak Yılbaşı
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü
12 Mayıs Ramazan Bayramı Arifesi
13 Mayıs Ramazan Bayramı 1.gün
14 Mayıs Ramazan Bayramı 2.gün
15 Mayıs Ramazan Bayramı 3.gün
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
15 Temmuz Demokrasi Bayramı
19 Temmuz Kurban Bayramı Arifesi
20 Temmuz Kurban Bayramı 1.gün
21 Temmuz Kurban Bayramı 2.gün
22 Temmuz Kurban Bayramı 3.gün
23 Temmuz Kurban Bayramı 4.gün
30 Ağustos Zafer Bayramı
28 Ekim Cumhuriyet Bayramı Arifesi
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
31 Aralık Yılbaşı gecesi
Not: Arifeler öğleden sonra tatildir.
10 KASIM OKULLAR TATİL Mİ 2021?
10 Kasım resmi tatil olmadığından okullar da açık olacak. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan çalışma ve iş takviminde 10-16 Kasım tarihleri arasından Atatürk haftası sebebiyle çeşitli etkinler düzenlenecek.
10 KASIM İŞYERLERİ AÇIK OLACAK MI?
Resmi Gazete içerisinde yer alan bilgilere göre 10 Kasım resmi tatiller arasında yer almıyor. Bu nedenle tüm işyerleri kurum ve kuruluşlar bu tarihte açık olacak.