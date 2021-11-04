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    • 05.11.2021 09:23
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    10 Kasım okullar tatil mi ilkokul, ortaokul, lise, üniversite? 10 Kasım resmi tatil mi 2021? 10 Kasım işyerleri tatil mi?

    10 Kasım 1938'de vefat eden Mustafa Kemal Atatürk'ü anmak için her yıl törenler düzenleniyor. Bu yıl da 10 Kasım'da Atatürk'ü anmak için yurdun her ilinde saat 09.05'te iki dakikalık saygı duruşu gerçekleştirilecek. Bayraklar her yıl olduğu gibi bu yıl da tüm yurtta yarıya indirilecek. 10 Kasım'a az bir süre kala vatandaşlar 10 Kasım resmi tatil mi? 10 Kasım okullar tatil mi? 10 Kasım işyerleri tatil mi? sorularının yanıtlarını araştırmaya başladı. İşte detaylı bilgiler...

    10 Kasım resmi tatil mi 2021?

    10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü için geri sayım devam ediyor. Atatürk'ün vefatının 83'nci yıl dönümü dolayısıyla anma törenleri düzenlenecek. 2021 yılında 10 Kasım hafta içine denk geliyor. Dolayısıyla milyonlarca çalışan ve öğrenci de 10 Kasım'ın resmi tatillerimiz arasında yer alıp almadığını merak ediyor. Peki; 10 Kasım resmi tatil mi? 10 Kasım okullar tatil mi 2021? 10 Kasım işyerleri tatil olacak mı? İşte cevapları...

    10 KASIM RESMİ TATİL Mİ?

    10 Kasım resmi tatillerimiz arasında yer almamaktadır.

    2021 yılı resmi tatil günleri aşağıdaki gibidir;

    1 Ocak Yılbaşı
    23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
    1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü
    12 Mayıs Ramazan Bayramı Arifesi
    13 Mayıs Ramazan Bayramı 1.gün
    14 Mayıs Ramazan Bayramı 2.gün
    15 Mayıs Ramazan Bayramı 3.gün
    19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
    15 Temmuz Demokrasi Bayramı
    19 Temmuz Kurban Bayramı Arifesi
    20 Temmuz Kurban Bayramı 1.gün
    21 Temmuz Kurban Bayramı 2.gün
    22 Temmuz Kurban Bayramı 3.gün
    23 Temmuz Kurban Bayramı 4.gün
    30 Ağustos Zafer Bayramı
    28 Ekim Cumhuriyet Bayramı Arifesi
    29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
    31 Aralık Yılbaşı gecesi

    Not: Arifeler öğleden sonra tatildir.

    10 KASIM OKULLAR TATİL Mİ 2021?

    10 Kasım resmi tatil olmadığından okullar da açık olacak. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan çalışma ve iş takviminde 10-16 Kasım tarihleri arasından Atatürk haftası sebebiyle çeşitli etkinler düzenlenecek.

    10 KASIM İŞYERLERİ AÇIK OLACAK MI?

    Resmi Gazete içerisinde yer alan bilgilere göre 10 Kasım resmi tatiller arasında yer almıyor. Bu nedenle tüm işyerleri kurum ve kuruluşlar bu tarihte açık olacak.

        10 KASIM MESAJLARI RESİMLİ!

        Aramızdan ayrılışının 81 yılını sevgi saygı ve özlemle anıyoruz Daima bizimlesin atam.

        Öldüğüm zaman atama en yakın yere gömsünler.Seni Rahmetle Anıyorum Atam.

        10 Kasım bir hüzün, Matem günü olsa da, Çalışmaya söz veririz, Atatürk`ün huzurunda.

        Gideli 81 yıl oldu Gün geçtikçe daha çok özlüyorum unutulmayacaksın atam.

        10 Kasım sabahı 09.05 bütün sirenler çaldı, bütün gözyaşları aktı, bütün herkes hazırda, sen hiç unutulmazsın çünkü sen Atatürk"sün…

        Her fani gibi 81 yıl önce ebediyete intikal etmiş, ama manevi varlığı, düşünceleri ve kutlu vasiyeti tertemiz millet vicdanında bayrak gibi dalgalanmaktadır"

        Unutmadık, unutmayacağız güzel adam. Seni ve bizim tüm için yaptıklarını unutmadık, unutmayacağız, ruhun şad olsun.

        "10 Kasım sabahının verdiği hüznü, Atatürk'ü daha iyi anlayarak yeniyorum."

        "Atatürk, tarihte, memleketinin en büyük adamlarından biri olarak kalacaktır."

        "Bu vatan senin gibi bir kahramanı ebediyen bir daha görmeyecek yerinde rahat uyu…"

        "Atatürk, Türk Milleti' nin ruhunda Türk bayrağı gibi dalgalanan bir baştı."

        "Çağımızda hiçbir isim Atatürk'ün adı kadar büyük saygı yaratmamıştır."

        "Kasımda aşk başkadır çünkü bize ölümsüz bir aşkı hatırlatır. 10 Kasım 193∞."

        "Adını Türk tarihine altın harflerle yazdıran büyük şahsiyet sen Türk milletinin kalbinde ebedi yaşayacaksın."

        "Atam sen rahat uyu yolcusuyuz biz hürriyetin, Atam sen rahat uyu bekçisiyiz cumhuriyetin."

        "Büyük Atatürk! Seni seven ve anlayan bir gençlik her zaman var olacaktır."

        10 KASIM NEDİR?

        Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu Ulu Önder Atatürk'ün çok sevdiği ülkesine ve hayata veda ettiği gündür 10 Kasım. 1938 yılı 10 Kasım günü saat 9'u 5 geçe aramızdan ayrılan Atatürk o gün çeşitli etkinliklerle anılır. 10-16 Kasım haftası; onun yurtseverliği, inkılap ve ilkelerinin anlatıldığı, radyo ve televizyonda Atatürk'ün konuşmalarının kendi sesinden dinletildiği, Atatürk'le ilgili filmlerin gösterildiği Atatürk'ün anıldığı hafta olarak Türk halkı tarafından kutlanır. Atatürk'ün aramızdan ayrılığı gün, Anıtkabir ziyaret edilir, Ankara'da resmi tören yapılır. Her 10 Kasım'da Türkiye'de yaşam durur ve bayraklar yarıya indirilir.

        10 KASIM 1938'DE NE OLDU?

        Sağlık durumu kötüye giden Atatük'e 1938 yılı başlarında siroz teşhisi konuldu ve Avrupa'dan doktorlar getirildi. Fakat tedaviler sonuç vermedi. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Atatürk, 10 Kasım 1938 Perşembe sabahı saat 09:05'te İstanbul Dolmabahçe Sarayı'nda hayata gözlerini yumdu. Naaşı büyük bir törenle Ankara'ya uğurlandı ve Atatürk 21 Kasım 1938 günü Ankara'da büyük bir törenle Ankara Etnografya Müzesi'ndeki geçici kabrine konuldu. 15 yıl sonra da 10 Kasım 1953'te kendisi için yaptırılan Anıtkabir'de toprağa verildi.

        10 KASIM'IN ANLAM VE ÖNEMİ NEDİR?

        Her yıl 10-16 Kasım tarihleri arası Atatürk Haftası olarak kutlanır. 10-16 Kasım tarihlerini kapsayan hafta Türk milletini ve Türk topraklarını işgalcilerden kurtulmasında önemli rol üstlenen Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve kurtarıcısı Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrıldığı hafta olarak bilinir. Hayatı boyunca varlığını Türk varlığına armağan etmiş, halkın kendi kendini yönettiği Cumhuriyet idaresini kurmuş, yaşamı süresince yapmış olduğu devrimlerle, ülkemizi çağdaş ülkeler seviyesine ulaştırmış dünya lideri Atatürk, 10 Kasım 1938 günü saat 9'u 5 geçe hayata gözlerini yumdu.
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        Haberler Güncel 10 Kasım okullar tatil mi ilkokul, ortaokul, lise, üniversite? 10 Kasım resmi tatil mi 2021? 10 Kasım işyerleri tatil mi?
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