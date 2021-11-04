SON DAKİKA | Facebook manipülasyonu itiraf etti: Dezenformasyon ve yalan haberleri kaldırmıyoruz

A HABER'DE DEĞERLENDİRDİLER: MUTLAKA SİLİNMESİ GEREKİR

İletişim Uzmanı – Yazar Ümit Sanlav ve TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel, Facebook'un açıklamasıyla ilgili A Haber'e önemli açıklamalarda bulundu.

İletişim Uzmanı – Yazar Ümit Sanlav, "Bu kesinlikle geçerli bir yol olmadığını düşünüyorum. Tamamen haberin silinmesi gerekir. Ayrıca sadece o mecradan silinmesi değil Google sosyal medya mecralarına düşen haberleri de endeksliyor. Google'dan da ayak izinin mutlaka ve mutlaka silinmesi gerekir. Burada konu sadece habercilik değil burada bir art niyet var." dedi.

TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel ise, "Böyle tuhaf bir gerekçe olamaz. Yani kaldırmıyoruz görüntülenmesini azaltıyoruz falan peki o kişi hakları nerede? Niye o dolaşıma sokulsun?" diye konuştu.

SKANDALLARIN ARDI ARKASI KESİLMİYOR

Yalan haber, manipülasyon ve dezenformasyonun adeta merkezi haline gelen Facebook ile ilgili skandallar bununla da bitmiyor. Eski çalışanları tarafından da ifşalanan Mark Zuckerberg'in kurduğu Facebook'un insan kaçakçılığına reklam gelirleri nedeniyle de göz yumduğu ortaya çıkmıştı. ABD Kongresi'nde ifade veren eski Facebook çalışanı Frances Haugen, sosyal medya devinin yeni kirli çamaşırlarını ortaya döktü.

ABD Kongresi'nde ifade veren eski çalışan Frances Haugen'ın ortaya çıkardığı kurum içi yazışma ve belgelere göre, 2018 yılından beri platform üzerinden yapılan insan kaçakçılığından haberdar olduğu halde Facebook, gerekli önlemleri almayarak suça ortak oldu.

CNN, yayımlanan Facebook belgelerine dayandırdığı haberinde, kurumun 2018 yılından beri platform üzerinden insan kaçakçılığı yapıldığından haberdar olduğunu, iç belgelerde Facebook üzerinden satılan kadınların bedensel ve cinsel tacize maruz kaldığı bilgisinin yer aldığını ancak bu yıl başında dahi problemin devam ettiğini gün yüzüne çıkardı.

KİŞİSEL VERİLERİ ZIRDIRDI

Geçtiğimiz günlerde 500 milyonun üzerinde kullanıcısının verilerini çaldıran Facebook'un bu sızıntı kapsamında CEO'su ve kurucusu Mark Zuckerberg'in verilerini de koruyamadığı ortaya çıktı. Söz konusu bilgiler arasında telefon numaraları, konum bilgileri, doğum tarihleri, e- posta bilgilerinin bulunduğu belirtildi. Güvenlik uzmanları, verilerin bilgisayar korsanları tarafından dolandırıcılık için kullanılabileceği konusunda uyardı.

DİJİTAL BARBARLIK

ABD seçimleri başta olmak üzere dünyadaki seçimlere manipülatif haberlerle etki eden Facebook, Trump - Biden arasındaki süreçte açıkça Trump'a sansür uygulayarak Biden'ı desteklemişti. Trump yanlılarını da engelleyen Facebook bununla da yetinmeyerek Trump'ın hesabını kapatmıştı. Türkiye'de de Selçuk Bayraktar'ın İsrail ile ilgili eleştirisine sansür uyguladı. Yalan haber ve dezenformasyonu kaldırmamasına rağmen bu tip durumlarda uyguladığı sansür Facebook'un amacını da açıkça gözler önüne serdi.