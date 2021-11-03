Biontech 3. doz aşı zorunlu mu, kimlere yapılacak? Hatırlatma dozu nedir, ne zaman yapılacak? mRNA aşısı nedir, Biontech mrna aşısı mı?

Sağlık Bakanı Koca sosyal medya hesabı üzerinden son dakika açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, Biontech aşısı olanların yarından itibaren hatırlatma dozu yaptırabileceğini duyurdu. Hatırlatma dozu aşılamasında bazı risk gruplarının öncelikli olduğu da açıklandı. Bu gelişmelerin ardından vatandaşlar tarafından, 'Hatırlatma dozu nedir, ne zaman yapılacak? 3. doz aşı zorunlu mu? Mrna aşısı nedir?' Sorularının yanıtı aranmaya başlandı. İşte tüm merak edilenler!
BAKAN KOCA'DAN HATIRLATMA DOZU AÇIKLAMASI!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Biontech aşısı olanların yarından itibaren hatırlatma dozu yaptırabileceğini duyurdu. Twitter hesabından bir açıklama yapan Bakan Koca, hatırlatma dozu için 2. dozdan itibaren 6 ay geçmesi gerektiğini söyledi. Hatırlatma dozu aşılamasında bazı risk gruplarının öncelikli olduğu da açıklandı. Bunlar 60 yaş üzeri kişiler, 18-60 yaş arası kronik rahatsızlığı olanlar ve sağlık çalışanları gibi yüksek riskli mesleklerde çalışanlar olacak.
Yarından itibaren mRNA aşısı olanlara risk gruplarına göre hatırlatma dozu uygulanacak. pic.twitter.com/LeSA8jd198— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 3, 2021
Hatırlatma dozu ne demek? Hatırlatma dozu ne zaman yapılmalı?
Aşılarda belirli bir süre sonra azalan antikor oranını yeniden artırmak ve eski seviyesine ulaştırmak için hatırlatma dozu, pekiştirme dozu ya da Rapel dozu denilen aşılar vuruluyor. Koronavirüs aşılarında halihazırda belirli aralıklarla 2 doz aşı vurulduğu için hatırlatma dozu uygulanmaya başlarsa bu da üçüncü doz anlamına gelecek. Pekiştirme aşısıyla birlikte antikor seviyesi yeniden artacağı için vücut koronavirüse karşı yeniden direnç kazanacak.