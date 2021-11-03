Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 04.11.2021 09:40
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 04.11.2021 09:41
    ABONE OL

    Biontech 3. doz aşı zorunlu mu, kimlere yapılacak? Hatırlatma dozu nedir, ne zaman yapılacak? mRNA aşısı nedir, Biontech mrna aşısı mı?

    Sağlık Bakanı Koca tarafından son dakika açıklama geldi. Bakan Koca Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Yarından itibaren mRNA aşısı olanlara risk gruplarına göre hatırlatma dozu uygulanacak." ifadelerine yer verdi. Vatandaşlar arama motorlarında hatırlatma dozu hakkında araştırmalara başladı. Peki, hatırlatma dozu nedir, ne zaman yapılacak? 3. doz aşı zorunlu mu? Mrna aşısı nedir? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    Hatırlatma dozu nedir, ne zaman yapılacak? Biontech 3. doz aşı zorunlu mu, kimlere yapılacak? mRNA aşısı nedir, Biontech mrna aşısı mı?

    Sağlık Bakanı Koca sosyal medya hesabı üzerinden son dakika açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, Biontech aşısı olanların yarından itibaren hatırlatma dozu yaptırabileceğini duyurdu. Hatırlatma dozu aşılamasında bazı risk gruplarının öncelikli olduğu da açıklandı. Bu gelişmelerin ardından vatandaşlar tarafından, 'Hatırlatma dozu nedir, ne zaman yapılacak? 3. doz aşı zorunlu mu? Mrna aşısı nedir?' Sorularının yanıtı aranmaya başlandı. İşte tüm merak edilenler!

    BAKAN KOCA'DAN HATIRLATMA DOZU AÇIKLAMASI!

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Biontech aşısı olanların yarından itibaren hatırlatma dozu yaptırabileceğini duyurdu. Twitter hesabından bir açıklama yapan Bakan Koca, hatırlatma dozu için 2. dozdan itibaren 6 ay geçmesi gerektiğini söyledi. Hatırlatma dozu aşılamasında bazı risk gruplarının öncelikli olduğu da açıklandı. Bunlar 60 yaş üzeri kişiler, 18-60 yaş arası kronik rahatsızlığı olanlar ve sağlık çalışanları gibi yüksek riskli mesleklerde çalışanlar olacak.

    Hatırlatma dozu ne demek? Hatırlatma dozu ne zaman yapılmalı?

    Aşılarda belirli bir süre sonra azalan antikor oranını yeniden artırmak ve eski seviyesine ulaştırmak için hatırlatma dozu, pekiştirme dozu ya da Rapel dozu denilen aşılar vuruluyor. Koronavirüs aşılarında halihazırda belirli aralıklarla 2 doz aşı vurulduğu için hatırlatma dozu uygulanmaya başlarsa bu da üçüncü doz anlamına gelecek. Pekiştirme aşısıyla birlikte antikor seviyesi yeniden artacağı için vücut koronavirüse karşı yeniden direnç kazanacak.

        Bakan Koca, kritik toplantı sonrası sosyal medya hesabından paylaştığı yazılı açıklamada bazı önemli kararlar alındığını belirterek kararları şu şekilde sıraladı:

        1. mRNA aşısı olmuş olup 2. dozdan itibaren 6 aya kadar süre geçmiş kişilere risk grupları önceliklendirilerek Hatırlatma Dozu yapılmasının uygun olacağına karar verildi. Bu gruplar;

        a) 60 yaş üzerindeki vatandaşlar
        b) 18-60 yaş arasında olup kronik hastalıkları olanlar
        c) Başta sağlık çalışanları olmak üzere yüksek riskli mesleklerde çalışanlar.

        2. 60 yaş üzerindeki vatandaşlarımız ile gebelerin tam aşılı olmalarının son derece önemli olduğu bir kez daha vurgulanmıştır. İleri yaştaki vatandaşlarımız ve anne adaylarımızın aşıları eksik kalmamalı.

        3. Okullarda salgına yönelik rastgele taramaların durumu değerlendirilmiştir. Milli Eğitim Bakanlığımızla işbirliği içinde taramaların devam ettirilmesi salgının seyri açısından önemli bir gösterge olarak görülmüştür.

        4. Mevcut aşılama durumu da değerlendirilmiştir. 1 doz aşılı olanların tüm nüfusa oranı %67, 2 doz aşılı olanların oranı ise %59'dur. Toplumsal bağışıklığı sağlayabilmek için bu oranın %70'in üzerine çıkarılması gerekmektedir.

        5. Salgın sona ermeden ve toplumsal bağışıklık elde edilmeden tedbirlerden vazgeçilmemeli."
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Şehit kardeşi: Suç duyurusunda bulundum
        Haberler Güncel Biontech 3. doz aşı zorunlu mu, kimlere yapılacak? Hatırlatma dozu nedir, ne zaman yapılacak? mRNA aşısı nedir, Biontech mrna aşısı mı?
            SON DAKİKA