Biontech 3. doz aşı zorunlu mu, kimlere yapılacak? Hatırlatma dozu nedir, ne zaman yapılacak? mRNA aşısı nedir, Biontech mrna aşısı mı?

BAKAN KOCA'DAN HATIRLATMA DOZU AÇIKLAMASI!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Biontech aşısı olanların yarından itibaren hatırlatma dozu yaptırabileceğini duyurdu. Twitter hesabından bir açıklama yapan Bakan Koca, hatırlatma dozu için 2. dozdan itibaren 6 ay geçmesi gerektiğini söyledi. Hatırlatma dozu aşılamasında bazı risk gruplarının öncelikli olduğu da açıklandı. Bunlar 60 yaş üzeri kişiler, 18-60 yaş arası kronik rahatsızlığı olanlar ve sağlık çalışanları gibi yüksek riskli mesleklerde çalışanlar olacak.