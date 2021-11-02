Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'den, Kılıçdaroğlu'nun "Pahalıya ithalat ve TMO" iddialarına yanıt!

Türkiye'deki buğday, arpa, nohut ve yeşil mercimek üretiminin genel olarak yurt içi tüketimini karşıladığını belirten Pakdemirli, son 10 yıla bakıldığında buğday üretiminin ortalama 20 milyon ton, arpa üretiminin 7,2 milyon ton, nohut üretiminin 530 bin ton, yeşil mercimek üretiminin ise 31 bin ton seviyesinde olduğunu ifade etti.

YÜZDE 35 VE 37 ARTIŞLA ÜRETİCİ MEMNUN OLDU

Pakdemirli, TMO'nun bu yılki alım fiyatlarının 17 Mayıs'ta, bir önceki yıla göre yüzde 36 artışla ekmeklik buğday için ton başına 2 bin 250 lira, makarnalık için ton başına 2 bin 450 lira, arpa için ise yüzde 37 artışla ton başına 1750 lira olarak açıklandığını anımsatarak, fiyatların üreticiler tarafından memnuniyetle karşılandığının altını çizdi.