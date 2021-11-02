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    • 02.11.2021 12:20
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    İstanbul ve Çanakkale'de deniz ulaşımına sis engeli!

    Marmara'da etkili olan yoğun sis deniz ulaşımını olumsuz etkiledi. Sis nedeniyle çift yönlü olarak trafiğe kapatılan İstanbul Boğazı, gemi geçişlerine yeniden açıldı. Çanakkale Boğazı'nda yoğun sis nedeniyle saat 07.30'da durdurulan Lapseki-Gelibolu feribot seferleri, sisin etkisini kaybetmeye başlamasıyla saat 11.00 itibarıyla yeniden başladı.

    AJANSLAR
    Deniz ulaşımına sis engeli!

    Sis nedeniyle çift yönlü olarak trafiğe kapatılan İstanbul Boğazı, gemi geçişlerine yeniden açıldı.

    YENİDEN NORMALE DÖNDÜ


    İstanbul Boğazı'nda Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile Keçilik Koyu arasında sis nedeniyle görüşün yarım milin altına düşmesi nedeniyle çift yönlü olarak kapatılan gemi trafiği, sisin etkisini kaybetmesinin ardından yeniden normale döndü.

    ÇANAKKALE'DE FERİBOT SEFERLERİ NORMALE DÖNDÜ
    Çanakkale Boğazı'nda etkili olan yoğun sis nedeniyle askıya alınan Gelibolu-Lapseki feribot hattı seferleri yeniden başladı.


        Çanakkale'de gece 01.10 sıralarında etkili olan yoğun sis nedeniyle Çanakkale Boğazı çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı. Sabah saatlerinde görüş mesafesi iyice düşünce Gestaş A.Ş.'ye ait Gelibolu- Lapseki hattındaki feribotlar da geçici olarak seferleri askıya almıştı.



        Saat 11.00 itibariyle Gelibolu-Lapseki hattındaki feribotlar yeniden sefere başladı. Konuya ilişkin Gestaş A.Ş.'den yapılan açıklamada; "Saat 11.00 itibariyle Lapseki-Gelibolu Hattı sefere açılmıştır. Bu hatta, 7 gemimiz, sırasıyla araç alarak seferlerine başlayacaktır. İyi yolculuklar dileriz" ifadelerine yer verildi.

        TRANSİT GEÇİŞLERE KAPATILDI
        Çanakkale Boğazı'nın ise çift yönlü transit gemi geçişlerine hala kapalı olduğu bildirildi.

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