İstanbul ve Çanakkale'de deniz ulaşımına sis engeli!

Sis nedeniyle çift yönlü olarak trafiğe kapatılan İstanbul Boğazı, gemi geçişlerine yeniden açıldı.
YENİDEN NORMALE DÖNDÜ
İstanbul Boğazı'nda Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile Keçilik Koyu arasında sis nedeniyle görüşün yarım milin altına düşmesi nedeniyle çift yönlü olarak kapatılan gemi trafiği, sisin etkisini kaybetmesinin ardından yeniden normale döndü.
ÇANAKKALE'DE FERİBOT SEFERLERİ NORMALE DÖNDÜ
Çanakkale Boğazı'nda etkili olan yoğun sis nedeniyle askıya alınan Gelibolu-Lapseki feribot hattı seferleri yeniden başladı.