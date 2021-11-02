İstanbul ve Çanakkale'de deniz ulaşımına sis engeli!





Saat 11.00 itibariyle Gelibolu-Lapseki hattındaki feribotlar yeniden sefere başladı. Konuya ilişkin Gestaş A.Ş.'den yapılan açıklamada; "Saat 11.00 itibariyle Lapseki-Gelibolu Hattı sefere açılmıştır. Bu hatta, 7 gemimiz, sırasıyla araç alarak seferlerine başlayacaktır. İyi yolculuklar dileriz" ifadelerine yer verildi.



TRANSİT GEÇİŞLERE KAPATILDI

Çanakkale Boğazı'nın ise çift yönlü transit gemi geçişlerine hala kapalı olduğu bildirildi.

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