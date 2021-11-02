Twitch yayınlarıyla son derece popüler olan Didem Şener'in kist ameliyat olacağım diyerek topladığı paralarla göpüslerine silikon taktırdığının ortaya çıkması herkesi şok etti. Ameliyat olacağını söyleyen Şener'e kısa bir sürede yüklü bir bağış yapıldı. Peki, Didem Şener kimdir? Didem Şener olayı nedir? Twitch yayıncısı Didem Şener kaç yaşında, nereli? İşte haberin detayı...
DİDEM ŞENER KİMDİR?
Didem Şener, İtalya'da yaşıyor ve Twitch yayınlarıyla popüler. Artık yayın yapmaya Şener iddiaya göre, uygulama üzerinden "Kist ameliyatı olacağım" başlıklı bir canlı yayın sayfası açtı.
İşte olayın detayı;
İzleyicilere ameliyat parası biriktirdiğini söyleyen Şener, dakikalar içerisinde yüklü miktarda bağış aldı. Didem Şener'in topladığı paralarla göğüslerine silikon takdırdığı ortaya çıktı. Şener skandalın ortaya çıkması ardından açıklamada bulundu.
Şener, "O video benim ilk yayınlarımdan biri ve tamamı hiçbir beklentim olmadan eğlence amaçlı yayın açtığım dönemlerden.Arkadaşlarla konuştuğumuzda bir donate bar (bağış kampanyası) açalım dedik, çünkü 20-30 izleniyordum.Kist ameliyatı donate barı açmamın nedeni göğsümde kist olduğu için değil, direkt göğüs estetiği ameliyatı için açarsam insanlar tarafından ayıplanırım diye düşünmüştüm. Yaptığım şey doğru mu hayır, değil.Sahte rapor işi de tamamen troll (espiri). Bu yayından sonra kist ameliyatı barının başlığını değiştirip göğüs estetiği yazmıştım" ifadelerini kullandı.
15 MİLYON GÜNLÜK İZLEYİCİ
Twitch, Haziran 2011'de bilgisayar oyuncularının videolarını paylaşması ve izlemesi için Justin Kan ve Emmett Shear tarafından kuruldu.