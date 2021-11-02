Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 02.11.2021 09:51
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 02.11.2021 09:51
    ABONE OL

    Twitch fake bit olayı nedir? Temiztwitch etiketi neden gündem oldu? Kredi kartı hırsızları para basıyor

    Son günlerin en çok konuşulan konularından bir tanesi olan Twitch fake bit dolandırıcılığının yankıları sürüyor. Peki Bit Scam sistemi ile kredi kartı hırsızlığı nasıl yapılıyor? Hem yayıncıların hem de kredi kartı hırsızlarının para bastığı sistem nasıl işliyor? İşte sosyal medyadaki Twitch fake bit tezgahının çarpıcı detayları.

    Twitch fake bit olayı nedir?

    Twitch ya da Twitch TV online oyunların canlı yayınlandığı bir sosyal medya platformudur. 2011 yılından beri hayatımızda olan bu oyun platformunun kurucuları Justin TV'nin kurucuları Justin Kan ve Emmett Shear'dır. Canlı yayın yapılan bu platform; takipçileriniz 5000'i geçtiği zaman Twitch ile anlaşarak para kazanabileceğiniz bir platformdur.

    Twitch online bir Televizyon programıdır. Canlı sohbet seçeneği olan Twitch de izleyicileriniz ile anlık olarak konuşabilirsiniz. Bunun yanı sıra Twitch'de sadece oyun oynayarak değil farklı yeteneklerinizi gösterdiğiniz canlı yayınlar açarak da para kazanabilirsiniz. (Resim Çizme, müzik yayını açma vb.)

    Diğer sosyal medya kanalları gibi Twitch de – eğer online oyun oynamayı seviyorsanız - oldukça keyifli vakit geçirebileceğiniz bir ortamdır. Global bir uygulama olan Twitch TV ile tüm dünya üzerindeki canlı yayınları bir sınırlama olmadan izleyebilirsiniz.

        Twitch oldukça popüler bir sosyal medya kanalıdır, bu yüzden bu sahada para kazanmanız da mümkündür. Eğer profesyonel bir oyuncu olduğunuzu düşünüyorsanız ve oyun platformlarında başarılarınız var ise Twitch üzerinden para kazanmanız mümkündür. Sadece LOL değil farklı bir çok oyun üzerinden de yayın yaparak para kazanabilirsiniz.

        TWİTCH FAKE BİT OLAYI NEDİR? KREDİ KARTI HIRSIZLIĞININ ÇARPICI DETAYLARI
        İddiaya göre, Bit Scam sistemi ile kredi kartı hırsızlığı yapan dolandırıcılar, Twitch yayıncılarıyla iletişime geçmeleriyle başlıyor. Yayıncılara çalıntı kartlarla bağış yapacaklarını söylüyorlar ve yayıncı kabul ederse, bağış yapılan miktarın bir kısmı dolandırıcılara tekrar iade ediliyor. Böylelikle hem yayıncılar, hem de kredi kartı hırsızları para kazanıyor.



        Çok az izlenmesi olup dikkat çekmeyeceği düşünülen yayıncılar üzerinden yapıldığı iddia edilen kara para aklama işlemi ustaca hazırlanmış bir tezgahla işliyor. Yayıncıya bağış yapıldıktan sonra para temiz bir hale gelmiş oluyor.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Faiz indirimi fırsatçıları harekete geçirdi!
        Haberler Güncel Twitch fake bit olayı nedir? Temiztwitch etiketi neden gündem oldu? Kredi kartı hırsızları para basıyor
            SON DAKİKA