Twitch fake bit olayı nedir? Temiztwitch etiketi neden gündem oldu? Kredi kartı hırsızları para basıyor

Twitch ya da Twitch TV online oyunların canlı yayınlandığı bir sosyal medya platformudur. 2011 yılından beri hayatımızda olan bu oyun platformunun kurucuları Justin TV'nin kurucuları Justin Kan ve Emmett Shear'dır. Canlı yayın yapılan bu platform; takipçileriniz 5000'i geçtiği zaman Twitch ile anlaşarak para kazanabileceğiniz bir platformdur.
Twitch online bir Televizyon programıdır. Canlı sohbet seçeneği olan Twitch de izleyicileriniz ile anlık olarak konuşabilirsiniz. Bunun yanı sıra Twitch'de sadece oyun oynayarak değil farklı yeteneklerinizi gösterdiğiniz canlı yayınlar açarak da para kazanabilirsiniz. (Resim Çizme, müzik yayını açma vb.)