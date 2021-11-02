Twitch fake bit olayı nedir? Temiztwitch etiketi neden gündem oldu? Kredi kartı hırsızları para basıyor

Twitch oldukça popüler bir sosyal medya kanalıdır, bu yüzden bu sahada para kazanmanız da mümkündür. Eğer profesyonel bir oyuncu olduğunuzu düşünüyorsanız ve oyun platformlarında başarılarınız var ise Twitch üzerinden para kazanmanız mümkündür. Sadece LOL değil farklı bir çok oyun üzerinden de yayın yaparak para kazanabilirsiniz.