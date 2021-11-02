Başkan Erdoğan, G20 dönüşünde soruları cevapladı! Glasgow’daki COP26 İklim Zirvesi’ne neden katılmadığını anlattı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, G20 Zirvesi'nde ABD Başkanı Joe Biden ile yaptığı görüşmenin detaylarını anlattı:

Bizim bu F-35 konumuz var. Malum bizim 1 milyar 400 milyon dolarlık yaptığımız bir ödeme var. Bununla ilgili olarak da F-16 tedarikini müzakere ettik.

Biden 'Çok kısa zamanda netice alamayabiliriz. Biliyorsunuz iki farklı bölümden, Temsilciler Meclisi ve Senato'dan geçiyor. Malum, durum 50-50 ama ben elimden geleni yapacağım' dedi.

Fransa'nın Yunanistan'a Rafale uçağı satışı ve Dedeağaç'taki ABD üssü konusunda Biden ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la konuştum.

"Burada böyle bir üssün kurulması bizi, halkımızı ciddi manada rahatsız ediyor" dedim. Macron sahiplenemedi ve Rafale ile ilgili de 'Onların parası var' dedi.

Dedim ki 'Bak seni aldatıyorlar. Bunların parası falan yok. Sadece Batı'ya 400 milyar avro borcu olduğunu biliyorum'...

Sınır ötesi operasyon gerektiği zamanda tabii ki yapılır. Ondan geri adım atılmaz.

Turkovac'ta bu yıl sonuna kadar üretime geçeceğiz. Bunu dünya ile paylaşacağız.

ZİRVE DIŞ BASINDA

Başkan Erdoğan ve Biden'in 70 dakikalık görüşmesi, dış basında da büyük yankı uyandırdı.

BBC: 20 dakika olarak planlanan görüşme, 70 dakika sürdü.

CNN INTERNATIONAL: Biden'ın yapıcı ilişkileri sürdürme arzusu var...

The Telegraph: ABD ve Türkiye, krizlerden kaçınılmasını vurguladı.

The Washington Post: Biden, S-400'ler ile ilgili ABD'nin rahatsızlığını bir kez daha dile getirdi.