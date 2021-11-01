Trakya Üniversitesi Rektörü Erhan Tabakoğlu kadro açıp baldızına iş verdi!

Trakya Üniversitesi Rektörü Erhan Tabakoğlu da yakınlarına iş ayarlayan rektörler listesine adını yazdırdı. Tabakoğlu, baldızı Nihal Tan Kaçar'a kadro açtı. Olaya tepki yağdı. Tabakoğlu da bir açıklama yaptı.

Ancak hem açıklamadaki yazım hataları, hem de kullandığı ifadeler şok yarattı: Aile ve Sosyal politikalar Bakanlığı'nda kadrolu bilgi işlem memuru idi. Aday memurluğu bitince muhafakat (muvafakat) istedi kurumu verdi.

Bizimde (-de ayrı) bilgi işlemde ciddi ihtiyaç vardı kabul ettik. 3 yıldır çalışıyor. Evli çocuklu bir hanım. Allah' tan (tan eki ayrı yazılmış) korkmayanlar için yaşasın cehennem.