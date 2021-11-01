Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Trakya Üniversitesi Rektörü Erhan Tabakoğlu kadro açıp baldızına iş verdi!

    Trakya Üniversitesi Rektörü Erhan Tabakoğlu da yakınlarına iş ayarlayan rektörler listesine adını yazdırdı. Tabakoğlu, baldızı Nihal Tan Kaçar'a kadro açtı. Olaya tepki yağdı. Tabakoğlu da bir açıklama yaptı. Ancak hem açıklamadaki yazım hataları, hem de kullandığı ifadeler şok yarattı.

    Rektör bu ne iş!

    Trakya Üniversitesi Rektörü Erhan Tabakoğlu da yakınlarına iş ayarlayan rektörler listesine adını yazdırdı. Tabakoğlu, baldızı Nihal Tan Kaçar'a kadro açtı. Olaya tepki yağdı. Tabakoğlu da bir açıklama yaptı.

    Ancak hem açıklamadaki yazım hataları, hem de kullandığı ifadeler şok yarattı: Aile ve Sosyal politikalar Bakanlığı'nda kadrolu bilgi işlem memuru idi. Aday memurluğu bitince muhafakat (muvafakat) istedi kurumu verdi.

    Bizimde (-de ayrı) bilgi işlemde ciddi ihtiyaç vardı kabul ettik. 3 yıldır çalışıyor. Evli çocuklu bir hanım. Allah' tan (tan eki ayrı yazılmış) korkmayanlar için yaşasın cehennem.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Başkan Erdoğan kaleme aldı! Küresel iş birliği ve...
    Haberler Güncel Trakya Üniversitesi Rektörü Erhan Tabakoğlu kadro açıp baldızına iş verdi!
        SON DAKİKA