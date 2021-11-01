Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 02.11.2021 09:14
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 02.11.2021 09:14
    ABONE OL

    Öğretmenler Günü hangi tarihte kutlanmaya başlandı? Öğretmenler Günü ne zaman 2021? En güzel ve anlamlı mesajlar…

    Öğretmenler Günü ne zaman 2021? Öğretmenler Günü hangi tarihte kutlanmaya başlandı? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Kendilerini öğrencilere adayan ve bilgi birikimi ile nice gençleri yetiştiren öğretmenler çok değerlidir ve yılda bir kez onlara teşekkür etmek amacıyla Öğretmenler Günü kutlanır. Kasım ayının ilk gününde bu özel günün tarihi ve günü merak konusu oldu. İşte tüm bilgiler...

    takvim.com.tr
    Öğretmenler Günü ne zaman 2021?

    Kasım ayının başlamasıyla birlikte Öğretmenler Günü ne zaman 2021? Sorusunun yanıtı gündemde sıklıkla araştırılmaya başlandı. Her yıl heyecanla beklenen ve ilgiyle kutlanan bu özel günde eğitimcilere teşekkür amacıyla şiirler okunur, mesajlar söylenir, hediyeler alınıp verilir. Peki Öğretmenler Günü hangi tarihte kutlanmaya başlandı? Ülkemizde hangi tarihte kutlanıyor, bu yıl hangi güne denk geliyor? Hafta içi mi yoksa hafta sonu mu kutlanacak? En güzel ve anlamlı Öğretmenler Günü mesajları da haberimizde yer alıyor.

    ÖĞRETMENLER GÜNÜ NE ZAMAN 2021?

    Her yıl 24 Kasım'da kutlanan Öğretmenler Günü, 2021 yılında Çarşamba günü kutlanacak.

    ÖĞRETMENLER GÜNÜ İLK NE ZAMAN KUTLANMAYA BAŞLANDI?

    Öğretmenler Günü, öğretmen mesleğini icra eden kimseleri onurlandırmak için çeşitli etkinliklerin düzenlendiği bir kutlama günüdür.

    Pek çok ülkede 1994'ten beri her yıl 5 Ekim günü UNESCO tavsiyesiyle Öğretmenler Günü olarak kutlanmaktadır. 5 Ekim günü, 1966 yılında Paris'te gerçekleşen "Öğretmenlerin Statüsü Hükümetlerarası Özel Konferansı"'nın sona erip UNESCO temsilcileri ile ILO tarafından "Öğretmenlerin Statüsü Tavsiyesi"'ni oybirliği ile kabul edilişinin yıl dönümüdür.

        Kendi kültürel ve tarihi özelliklerine, okul tatil günlerine göre çeşitli ülkelerde farklı tarihler Öğretmenler Günü olarak belirlenmiştir. Örneğin 12 Arap ülkesinde (Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Cezayir, Fas, Katar, Libya, Mısır, Suudi Arabistan, Tunus, Umman, Ürdün, Yemen) her yıl 28 Şubat, Türkiye'de ise her yıl 24 Kasım Öğretmenler Günü olarak kutlanmaktadır. Öğretmenler Gününün tatil olup olmadığı da ülkesine göre değişir.

        EN GÜZEL VE ANLAMLI ÖĞRETMENLER GÜNÜ ŞİİRLERİ

        BİRİCİK ÖĞRETMENİM

        Öpmek istiyorum hep o şefkatli elleri.
        Yerimde sayıyordum alıp geçtin ileri.
        Bana hep sen öğrettin o güzel bilgileri.
        Benim bilgi kaynağım, sevgili öğretmenim.

        Hep okulda geçirsem günleri, geceleri,
        Daha erken öğrensem harfleri, heceleri.
        Sende saklı bulunan o güzel bilgileri,
        Ben de almak isterim biricik öğretmenim.

        İstemez oldum artık vefasız geceleri.
        Hep sınıfımda olsam, okusam heceleri.
        Atamın önerdiği olmam istenen yeri,
        Bana sen hazırladın biricik öğretmenim.
        Hakkı ÇEBİ

        ÖĞRETMENİM

        Bana neler öğretmiştin
        Unutmadım öğretmenim
        Ama gel gör yine adam
        Olamadım öğretmenim

        Ezberledim hep dersini
        Yaşattılar hep tersini
        Mutluluğun adresini
        Bulamadım öğretmenim

        İnsanlığın adı para
        Bu hayatın tadı para
        Ne gerek var kitaplara
        Anlamadım öğretmenim

        Hani doğru bükülmezdi
        Hani haklı ezilmezdi
        Hani dağlar yıkılmazdı
        Yıkıldım öğretmenim

        Defter başka, kalem başka
        Yaşadığım alem başka
        Şöyle güzel, gerçek aşka
        Düşemedim öğretmenim

        Saygı dedim anlayan yok
        Vefa dedim tanıyan yok
        Dostluğu da bir bilen yok
        Göremedim öğretmenim

        Her şey yerli yerinde mi
        Bütün sırlar derinde mi
        Suç bende mi, evrende mi
        Bilemedim öğretmenim

        Sakın gitmesin ağrına
        Bir hevesim yok yarına
        Utanacımdan mezarına
        Gelemedim öğretmenim
        Affet beni öğretmenim

        Ahmet Selcuk İLKAN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Faiz indirimi fırsatçıları harekete geçirdi!
        Haberler Güncel Öğretmenler Günü hangi tarihte kutlanmaya başlandı? Öğretmenler Günü ne zaman 2021? En güzel ve anlamlı mesajlar…
            SON DAKİKA