Öğretmenler Günü hangi tarihte kutlanmaya başlandı? Öğretmenler Günü ne zaman 2021? En güzel ve anlamlı mesajlar…

Kasım ayının başlamasıyla birlikte Öğretmenler Günü ne zaman 2021? Sorusunun yanıtı gündemde sıklıkla araştırılmaya başlandı. Her yıl heyecanla beklenen ve ilgiyle kutlanan bu özel günde eğitimcilere teşekkür amacıyla şiirler okunur, mesajlar söylenir, hediyeler alınıp verilir. Peki Öğretmenler Günü hangi tarihte kutlanmaya başlandı? Ülkemizde hangi tarihte kutlanıyor, bu yıl hangi güne denk geliyor? Hafta içi mi yoksa hafta sonu mu kutlanacak? En güzel ve anlamlı Öğretmenler Günü mesajları da haberimizde yer alıyor.
ÖĞRETMENLER GÜNÜ NE ZAMAN 2021?
Her yıl 24 Kasım'da kutlanan Öğretmenler Günü, 2021 yılında Çarşamba günü kutlanacak.
ÖĞRETMENLER GÜNÜ İLK NE ZAMAN KUTLANMAYA BAŞLANDI?
Öğretmenler Günü, öğretmen mesleğini icra eden kimseleri onurlandırmak için çeşitli etkinliklerin düzenlendiği bir kutlama günüdür.
Pek çok ülkede 1994'ten beri her yıl 5 Ekim günü UNESCO tavsiyesiyle Öğretmenler Günü olarak kutlanmaktadır. 5 Ekim günü, 1966 yılında Paris'te gerçekleşen "Öğretmenlerin Statüsü Hükümetlerarası Özel Konferansı"'nın sona erip UNESCO temsilcileri ile ILO tarafından "Öğretmenlerin Statüsü Tavsiyesi"'ni oybirliği ile kabul edilişinin yıl dönümüdür.