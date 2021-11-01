CHP'li İBB aracı güvenlik görevlisine çarptı! 15 günlük yaşam savaşı sonrası 6 bin 500 TL ceza yedi...

Tuncer mecliste yaptığı konuşmada, kaza sonrasında ne İBB yönetiminin ne de İSTAÇ yetkililerinin kazazede Demirtaş'a geçmiş olsun dileğinde bulunmadığını söyledi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na da seslenen Tuncer yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi:

BU CEZAİ İŞLEM NE KADAR İNSANİDİR NE KADAR VİCDANİDİR?