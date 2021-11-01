CHP'li İBB aracı güvenlik görevlisine çarptı! 15 günlük yaşam savaşı sonrası 6 bin 500 TL ceza yedi...

Ümraniye'de geçen 16 Temmuz'da akıllara durgunluk veren bir kaza yaşandı. Hekimbaşı'ndaki çift yönlü sokak içerisinde elektrikli scooter ile devriye atan güvenlik görevlisi Ahmet Demirtaş'a, saat 23.35 sıralarında karşı yönden hızla gelen 34 DPT 06 plakalı Sinan Sular hakimiyetindeki İBB iştiraki İSTAÇ'a ait hizmet aracı çarptı.
AĞIR YARALANDI, YOĞUN BAKIMA ALINDI
Aracın altında kalan güvenlik görevlisi 18 metre sürüklendi. Olay yerinde ağır yaralanan scooterlu güvenlik görevlisi kaldırıldığı hastanede yoğun bakıma alındı.
15 GÜN ÖLÜM-KALIM MÜCADELESİ
Sabah'ın aktardığına göre, 15 gün yaşam mücadelesi veren Demirtaş hayata tutundu. Ancak kaza sonrası İSTAÇ aracının kaza sonrasında sigorta firması talihsiz güvenlik görevlisine 6 bin 580 liralık ceza gönderdi.