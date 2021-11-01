CHP'li Cemil Deveci'den itiraf gibi açıklama: "Son kullanma tarihi geçmiş ürünleri ihtiyaç sahiplerine dağıtıyoruz"





Bu durum sosyal medyada da vatandaşların büyük tepkisini uyandırdı.



"ALLAH SÖYLETİYOR İŞTE..."

Bir sosyal medya kullancısı, CHP'li Cemil Deveci'nin itiraf gibi açıklamasına, "Allah söyletiyor işte" yorumunu yaptı.



"CHP YATACAK YERİNİZ YOK SİZİN"

Bir başka sosyal medya kullancısı ise, "Samsun Atakum Belediye Başkanı kameralar önünde marketlerden son kullanma tarihi geçmiş yiyecekleri alıp ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz dedi. CHP YATACAK YERİNİZ YOK SİZİN" ifadelerini kullanarak tepkisini dile getirdi.