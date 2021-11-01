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    • 01.11.2021 22:26
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    CHP'li Cemil Deveci'den itiraf gibi açıklama: "Son kullanma tarihi geçmiş ürünleri ihtiyaç sahiplerine dağıtıyoruz"

    CHP'li Samsun Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, katıldığı bir programda itiraf niteliğinde skandal açıklamalarda bulundu. Deveci, Karadeniz'deki marketlerden son kullanma tarihi geçmiş ürünleri alıp, ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıttıklarını söyledi. Bu durum birçok kesim tarafından tepkiyle karşılandı.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    CHP’li Deveci’den itiraf niteliğinde skandal açıklama

    Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin hizmetten uzak, vatandaşa eziyet temelli bir belediyecilik anlayışı olduğu bir kez daha tescillendi.



    Bunun son örneği Samsun'un Atakum ilçesinin CHP'li belediyesinde yaşandı...



    Samsun Atakum'un CHP'li belediye başkanı Cemil Deveci, katıldığı bir programda skandal açıklamalarda bulundu.



    CHP'Lİ BELEDİYE TARİHİ GEÇMİŞ ÜRÜNLERİ İHTİYAÇ SAHİPLERİNİ DAĞITTI
    Deveci, Karadeniz'deki marketlerden son kullanma tarihi geçmiş ürünleri alıp, muhtaç vatandaşlara dağıttıklarını itiraf etti.

    CHP'li Atakum Belediye Başkanı, "Karadeniz'deki bütün marketlerin son kullanma tarihi bitmiş olan yiyecekleri ve diğer ev ihtiyaçlarını takip edebiliyoruz, gidip alıyoruz ve ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıyoruz" ifadelerini kullandı.



        Bu durum sosyal medyada da vatandaşların büyük tepkisini uyandırdı.

        "ALLAH SÖYLETİYOR İŞTE..."
        Bir sosyal medya kullancısı, CHP'li Cemil Deveci'nin itiraf gibi açıklamasına, "Allah söyletiyor işte" yorumunu yaptı.

        "CHP YATACAK YERİNİZ YOK SİZİN"
        Bir başka sosyal medya kullancısı ise, "Samsun Atakum Belediye Başkanı kameralar önünde marketlerden son kullanma tarihi geçmiş yiyecekleri alıp ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz dedi. CHP YATACAK YERİNİZ YOK SİZİN" ifadelerini kullanarak tepkisini dile getirdi.



        SÖZÜN BİTTİ YER...
        AK Parti Atakum İlçe Başkanı Abdulkadir Köstek, skandal olayı "Sözün bittiği yerdeyiz…" diyerek sosyal medya hesabından duyurdu.

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