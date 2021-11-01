CHP'li Cemil Deveci'den itiraf gibi açıklama: "Son kullanma tarihi geçmiş ürünleri ihtiyaç sahiplerine dağıtıyoruz"

Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin hizmetten uzak, vatandaşa eziyet temelli bir belediyecilik anlayışı olduğu bir kez daha tescillendi.
Bunun son örneği Samsun'un Atakum ilçesinin CHP'li belediyesinde yaşandı...
Samsun Atakum'un CHP'li belediye başkanı Cemil Deveci, katıldığı bir programda skandal açıklamalarda bulundu.
CHP'Lİ BELEDİYE TARİHİ GEÇMİŞ ÜRÜNLERİ İHTİYAÇ SAHİPLERİNİ DAĞITTI
Deveci, Karadeniz'deki marketlerden son kullanma tarihi geçmiş ürünleri alıp, muhtaç vatandaşlara dağıttıklarını itiraf etti.
CHP'li Atakum Belediye Başkanı, "Karadeniz'deki bütün marketlerin son kullanma tarihi bitmiş olan yiyecekleri ve diğer ev ihtiyaçlarını takip edebiliyoruz, gidip alıyoruz ve ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıyoruz" ifadelerini kullandı.