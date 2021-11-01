DGS ek tercih kayıtları başladı mı, ne zaman? DGS üniversite elektronik (online) kayıt nasıl yapılır? Ek kayıt için gerekli belgeler neler?

DGS ek tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler üniversite kayıtları hakkında araştırmalara başladı. ÖSYM tarafından yayınlanan duyuru sonrası DGS üniversite kayıtları ne zaman sorusu yanıt buldu. Bir yükseköğretim programını kazanan adayların kayıt işlemleri https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit adresi üzerinden yapılacak. E-kayıt işlemlerini başarıyla tamamlayan adaylar, yerleştirildikleri üniversitelerin ders kayıt işlemlerini yapmaya başlayacak. Peki, DGS üniversite kayıtları başladı mı, ne zaman yapılacak? DGS ek kayıt işlemleri nasıl yapılır? İşte tüm merak edilenler!