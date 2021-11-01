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    Türksat Kablonet müşteri hizmetleri numarası, arıza ihbar hattı! Türksat Kablonet internet kesintisi ne zaman düzelecek?

    Kablonet kullanıcıları sosyal medya üzerinden uzun süredir internet kesintisi yaşadığını dile getiriyor. Kullanıcılar saat 21:20'den beri internete bağlanamadığını söylüyor. Peki, 1 Kasım Türksat Kablonet internet kesintisi ne zaman düzelecek? Türksat Kablonet Kablonet müşteri hizmetleri, arıza ihbar hattı!

    takvim.com.tr
    1 Kasım Türksat Kablonet internet kesintisi ne zaman düzelecek? Türksat Kablonet Kablonet müşteri hizmetleri numarası!

    Türksat Kablonet kullanıcıları akşam saatleri itibariyle internet kesintisi yaşadıklarını ve internete bağlanamadıkları ifade ediliyor. Çeşitli sosyal medya hesapları üzerinden şikayetlerini dile getiren kullanıcılar internet kesintisinin ne zaman düzeleceğini merak edip araştırıyor. Peki, 1 Kasım Türksat Kablonet internet kesintisi ne zaman düzelecek? İşte Türksat Kablonet Kablonet müşteri hizmetleri, arıza ihbar hattı!

    1 KASIM TÜRKSAT KABLONET İNTERNET KESİNTİSİ NE ZAMAN DÜZELECEK?

    Konuyla ilgili Kablonet tarafından herhangi bir açıklama gelmedi. Açıklama geldiği takdirde haberimizde yer vereceğiz.

    Kablonet Müşteri Hizmetleri Numarası

    İşlemlerinizi halletmek için ilk tercihiniz Kablonet müşteri hizmetleri ile iletişime geçmek olabilir. Bunun için Kablonet destek veya Kablonet çağrı merkezi numarası olarak da bilinen 126 veya 0 850 804 4444 numaralı telefonları arayabilirsiniz. Bu numaralardan birini aradığınızda Kablonet'in sağladığı hizmetler hakkında bilgi alabilir ya da yaşadığınız bir sorunla ilgili destek alabilirsiniz.

        Kablonet Genel Merkez Bilgileri

        Kablonet'in bazı hizmetleri için genel merkezi ile iletişime geçmeniz gerekebilir. İşinize yarayabilecek Kablonet iletişim ve adres bilgileri şu şekildedir:

        Adres: Yağlıpınar Mahallesi Türksat (Küme Evleri) İdari Bina Apartmanı No.:1 Gölbaşı/ANKARA

        Telefon: 0 312 925 70 00

        Fax: 0312 925 70 01

        Mersis No.: 1796493173351234

        Kablonet Şikayet Hattı

        Kablonet ile ilgili şikayetlerinizi iletmek için yukarıda verdiğimiz müşteri hizmetleri numaralarını ya da aşağıda paylaştığımız web sitesi adreslerini kullanabilirsiniz.
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        Haberler Güncel Türksat Kablonet müşteri hizmetleri numarası, arıza ihbar hattı! Türksat Kablonet internet kesintisi ne zaman düzelecek?
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