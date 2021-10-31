Piyade Sözleşmeli Er İslam Çiftçi nereli, kaç yaşındaydı? Şehit İslam Çiftçi kimdir?

ŞEHİT İSLAM ÇİFTÇİ KİMDİR?

Kuzey Irak'ın Dalya üst bölgesinin 2'nci kilometresinin batısında bulunan emniyet bölgesinde tespit edilen 2 bölücü terör örgütü mensubu ile girilen silahlı çatışmada Kahramanmaraşlı Piyade Sözleşmeli Er İsmail Çiftçi ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan İslam Çiftçi tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Şehit olan İslam Çiftçi'nin acı haberi baba ocağı Andırın ilçesi Boynuyoğunlu Mahallesi'nde yaşayan ailesine verildi. Şehit yakınları güçlükle ayakta durabildi.