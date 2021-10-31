Piyade Sözleşmeli Er İslam Çiftçi nereli, kaç yaşındaydı? Şehit İslam Çiftçi kimdir?

Son dakika haberine göre Kuzey Irak'ta görev yapan Piyade Sözleşmeli Er İslam Çiftçi şehit oldu. Acı haberi Milli Savunma Bakanlığı duyurdu. Şehit olan sözleşmeli er Çiftçinin memleketi Kahramanmaraş'ta yaşadığı eve Türk bayrağı asıldı. Peki; Şehit İslam Çiftçi kimdir? Piyade Sözleşmeli Er İslam Çiftçi nereli, kaç yaşındaydı?
ŞEHİT İSLAM ÇİFTÇİ KİMDİR?
Kuzey Irak'ın Dalya üst bölgesinin 2'nci kilometresinin batısında bulunan emniyet bölgesinde tespit edilen 2 bölücü terör örgütü mensubu ile girilen silahlı çatışmada Kahramanmaraşlı Piyade Sözleşmeli Er İsmail Çiftçi ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan İslam Çiftçi tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.
Şehit olan İslam Çiftçi'nin acı haberi baba ocağı Andırın ilçesi Boynuyoğunlu Mahallesi'nde yaşayan ailesine verildi. Şehit yakınları güçlükle ayakta durabildi.
MAHALLE TÜRK BAYRAKLARIYLA DONATILDI
Piyade Sözleşmeli Er İslam Çiftçi'nin acı haberinin ulaşmasının ardından şehidin baba evinin bulunduğu mahalledeki evlere Türk bayrakları asıldı.
7 kardeşli bir ailenin çocuğu olan şehit İslam Çiftçi, 1 Kasım Pazartesi günü öğle namazının ardından yapılacak olan cenaze töreninin ardından Andırın ilçesi Boynuyoğunlu Mahallesi'nde toprağa verilecek.