Son dakika: Başkan Erdoğan G20’de ilk oturuma katıldı

Dünyanın en büyük ekonomilerinin liderlerini ve uluslararası kuruluşların temsilcilerini bir araya getiren G20 Liderler Zirvesi, İtalya'nın başkenti Roma'da başladı.

Başkan Erdoğan G20’de ilk oturuma katıldı





Arjantin, Avustralya, Brezilya, Kanada, Çin, Almanya, Fransa, Hindistan, Endonezya, İtalya, Japonya, Meksika, Rusya, Suudi Arabistan, Güney Afrika, Güney Kore, Türkiye, Birleşik Krallık ve ABD'den oluşan G-20, dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 60'ını ve küresel ekonominin yüzde 80'inden fazlasını oluşturuyor.







ERDOĞAN İLK OTURUMA KATILDI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan G20 Liderler Zirvesi'nin "Küresel Ekonomi ve Küresel Sağlık" temalı 1'inci oturumuna katıldı.





"KÜRESEL EKONOMİ VE KÜRESEL SAĞLIK"

Liderler, zirvenin ilk gününde "Küresel Ekonomi ve Küresel Sağlık" oturumunda bir araya gelecek.

Zirvede, salgın döneminde ekonomik toparlanma, aşılama kampanyası ve salgın döneminde sağlığa ilişkin öne çıkan gelişmeler ele alınacak.

Zirve dolayısıyla başkent Roma'da geniş güvenlik önlemleri alındı. Zirvenin yapıldığı EUR semtinin önemli kısmı sivil trafiğe kapatıldı. Zirvede 5 bin 300 kadar emniyet mensubu görev yapıyor.