Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 30.10.2021 15:19
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 30.10.2021 15:39
    ABONE OL

    Son dakika: Başkan Erdoğan G20’de ilk oturuma katıldı

    Son dakika haberine göre Başkan Erdoğan G20 Liderler Zirvesi’nin “Küresel Ekonomi ve Küresel Sağlık” temalı 1’inci oturumuna katıldı.

    Başkan Erdoğan G20’de ilk oturuma katıldı

    Dünyanın en büyük ekonomilerinin liderlerini ve uluslararası kuruluşların temsilcilerini bir araya getiren G20 Liderler Zirvesi, İtalya'nın başkenti Roma'da başladı.

    Başkan Erdoğan G20’de ilk oturuma katıldı



    Arjantin, Avustralya, Brezilya, Kanada, Çin, Almanya, Fransa, Hindistan, Endonezya, İtalya, Japonya, Meksika, Rusya, Suudi Arabistan, Güney Afrika, Güney Kore, Türkiye, Birleşik Krallık ve ABD'den oluşan G-20, dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 60'ını ve küresel ekonominin yüzde 80'inden fazlasını oluşturuyor.



    ERDOĞAN İLK OTURUMA KATILDI
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan G20 Liderler Zirvesi'nin "Küresel Ekonomi ve Küresel Sağlık" temalı 1'inci oturumuna katıldı.

    "KÜRESEL EKONOMİ VE KÜRESEL SAĞLIK"
    Liderler, zirvenin ilk gününde "Küresel Ekonomi ve Küresel Sağlık" oturumunda bir araya gelecek.

    Zirvede, salgın döneminde ekonomik toparlanma, aşılama kampanyası ve salgın döneminde sağlığa ilişkin öne çıkan gelişmeler ele alınacak.

    Zirve dolayısıyla başkent Roma'da geniş güvenlik önlemleri alındı. Zirvenin yapıldığı EUR semtinin önemli kısmı sivil trafiğe kapatıldı. Zirvede 5 bin 300 kadar emniyet mensubu görev yapıyor.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Beşiktaş’ın Hatayspor karşısındaki 11’i belli oldu
    Haberler Güncel Son dakika: Başkan Erdoğan G20’de ilk oturuma katıldı
        SON DAKİKA