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    • Güncel
    • 30.10.2021 15:42
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    • 30.10.2021 15:46
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    İstanbul Boğazı'nda facianın eşiğinden dönüldü: Vaniköy açıklarında 102 metre boyundaki kargo gemisi sürüklendi

    Son dakika haberine göre İstanbul Boğazı'nda Vaniköy açıklarında 102 metre boyundaki kargo gemisi sürüklendi. Gemi kıyıya metreler kala durdu.

    İstanbul Boğazı’nda facianın eşiğinden dönüldü

    İstanbul Boğazı Vaniköy açıklarında 102 metre boyundaki kargo gemisi sürüklendi. Gemi kıyıya metreler kala durdu.

    İLK AÇIKLAMA GELDİ
    Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "İstanbul Boğazı Kuzey-Güney seyri esnasında Vaniköy önlerinde makine arızası yaşayan 102 metre boyundaki MEDKON MRA isimli kargo gemisinde bulunan kılavuz kaptanımız ivedikle demir atmış olup Kurtarma-7 römorkörümüz ve KEGM-3 botumuz olay yerine yönlendirilmiştir" denildi.

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    Haberler Güncel İstanbul Boğazı'nda facianın eşiğinden dönüldü: Vaniköy açıklarında 102 metre boyundaki kargo gemisi sürüklendi
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