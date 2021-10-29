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    • 30.10.2021 06:28
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    Gece yarısı facianın eşiğinden dönüldü! İşçilerinin kaldığı konteynerlerde yangın: 4 işçi son anda kurtuldu

    İstanbul Kağıthane'de inşaat işçilerinin kaldığı konteynerler, çıkan yangında küle döndü. 4 işçinin son anda kurtulduğu yangında, bir işçi hafif şekilde yaralandı.

    DHA
    Gece yarısı facianın eşiğinden dönüldü!

    Yangın, saat 02.00 sıralarında Talatpaşa Mahallesi Adagülü sokakta inşaat işçilerinin kaldığı konteynerlerin bulunduğu alanda çıktı.


    KISA SÜREDE TÜM KONTEYNERLERİ SARDI


    Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede tüm konteynerleri sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.



    İTFAİYE KONTROL ALTINA ALDI
    Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kontrol altına adı. Konteynerlerin kullanılamaz hale geldiği yangında itfaiye erleri, alevlerin çevredeki binalara sıçramaması için yoğun çaba sarf etti.



        4 İŞÇİ SON ANDA KURTULDU
        Öte yandan, yangının çıktığı konteynerlerde kalan 4 işçi, son anda kurtarıldı. İşçiden birinin hafif şekilde yaralandığı öğrenildi. Ayağından yaralandığı görülen işçiye müdahale sağlık ekiplerince olay yerinde yapıldı.



        İNCELEME BAŞLATILDI
        Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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        Haberler Güncel Gece yarısı facianın eşiğinden dönüldü! İşçilerinin kaldığı konteynerlerde yangın: 4 işçi son anda kurtuldu
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