Son dakika: Sağlık Bakanlığı 29 Ekim 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı tablosunu paylaştı

Sağlık Bakanlığı 29 Ekim 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını içeren son kovid-19 tablosunu paylaştı.

Türkiye'de son 24 saatte 351 bin 373 Kovid-19 testi yapıldı, 24 bin 409 kişinin testi pozitif çıktı, 209 kişi yaşamını yitirdi.

ANNE ADAYLARINA UYARI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "GEBE ÖLÜMLERİ 2020'de salgın öncesi yıla göre %52 artmıştı. Bu yılsa geçen yıla oranla %50 daha fazla anne adayını Covid-19 sebebiyle kaybettik. Kaybettiğimiz gebelerin %99'u aşısızdı. Gebelerde aşılanma oranı maalesef oldukça çok düşük. BEBEKLER DOĞMALI, ANNELER YAŞAMALI" ifadelerini kullandı.

28 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

