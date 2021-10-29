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    • 29.10.2021 20:05
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    Son dakika: Sağlık Bakanlığı 29 Ekim 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı tablosunu paylaştı

    Sağlık Bakanlığı 29 Ekim 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını içeren son kovid-19 tablosunu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 351 bin 373 Kovid-19 testi yapıldı, 24 bin 409 kişinin testi pozitif çıktı, 209 kişi yaşamını yitirdi.

    takvim.com.tr
    Koronavirüste son durum

    Sağlık Bakanlığı 29 Ekim 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını içeren son kovid-19 tablosunu paylaştı.

    Türkiye'de son 24 saatte 351 bin 373 Kovid-19 testi yapıldı, 24 bin 409 kişinin testi pozitif çıktı, 209 kişi yaşamını yitirdi.

    ANNE ADAYLARINA UYARI
    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "GEBE ÖLÜMLERİ 2020'de salgın öncesi yıla göre %52 artmıştı. Bu yılsa geçen yıla oranla %50 daha fazla anne adayını Covid-19 sebebiyle kaybettik. Kaybettiğimiz gebelerin %99'u aşısızdı. Gebelerde aşılanma oranı maalesef oldukça çok düşük. BEBEKLER DOĞMALI, ANNELER YAŞAMALI" ifadelerini kullandı.

    28 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

    27 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

    26 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

        25 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

        24 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

        23 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

        22 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

            21 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

            20 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

            19 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

            18 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU
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                Haberler Güncel Son dakika: Sağlık Bakanlığı 29 Ekim 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı tablosunu paylaştı
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