Son dakika: Eskişehir'de feci kaza: Otomobilin köprüden alt yola düştü

Kaza sırasında aracı zarar gören Sefa Sezdi, gazetecilere yaptığı açıklamada, çevre yolunda seyir halindeyken karşı şeritten gelen aracın orta refüje çarptığını belirterek şunları söyledi:

"Ankara yönüne giden araç sanırım kontrolünü kaybetti. Refüje doğru çıktı. Bu sırada aracın direğe doğru havalandığını gördüm. Zaten o sırada tozu dumana kattı. Öndeki iki lastiği fırladı. Araçtan çıkan bir lastik camıma gelecekti, son anda manevra yaparak kurtardım. Aracımı güvenli bir şekilde park ettim. Olay yerine doğru koştum. Baktığım zaman yerde araç parçaları vardı. Aracın tüpü falan dağılmıştı. Aşağı doğru baktığımda araç orta boşluktan aşağı yola düşmüştü. Ambulansı aradım. Yeri tarif ettim. sağ olsun geldiler, yardımcı oldular."