Son dakika: Eskişehir'de feci kaza: Otomobilin köprüden alt yola düştü

Alınan bilgiye göre, Sinan İri (27) idaresindeki 26 ADM 615 plakalı otomobil, Eskişehir-Ankara kara yolu Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki köprüde orta refüjde bulunan aydınlatma direğine çarptı.
Savrulan araç köprünün ortasındaki boşluktan yaklaşık 5 metre aşağıdaki Hatboyu 3 Caddesi'ne düştü. Bu sırada aracın fırlayan tekerleği Sefa Sezdi'nin kullandığı 26 BU 688 plakalı araca zarar verdi.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ve polis ekipleri, sürücü Sinan İri'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları otomobilden yaralı halde çıkarılan Mustafa Salih Atasever (23), eşi Elmas Atasever (24) ile Sinem Demirel (23), 112 Acil Servis Sağlık ekiplerince Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi ile Yunus Emre Devlet hastanelerine kaldırıldı.
Tedavi altına alınan 3 kişinin hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.
Hayatını kaybeden Sinan İri'nin cesedi, olay yeri incelemesinin ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna gönderildi.