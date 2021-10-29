İzmir'de devlet yaraları hızla sardı: Depremzedeler yeni evlerine kavuşuyor

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan konutların ilk etabı bir yıl gibi kısa sürede tamamlandı. Deprem sonrası enkaza dönen Rıza Bey, Doğanlar, Yağcıoğlu ve Yılmaz Erbek apartmanlarıyla Emrah ve Barış Sitesi'nin bloklarının yerinde de yeni binalar yükseldi.
20 KASIM'DA TESLİM EDİLECEK
İzmir'de 30 Ekim 2020'de yaşanan depremde evleri yıkılan veya ağır hasar gören depremzedeler için yapılan konutlarda anahtar teslimi kasım ayında yapılacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 20 Kasım'da depremzede konutlarının ilk etabının anahtar teslim töreni için İzmir'e gelmesi planlanıyor.
Geçtiğimiz yıl 6.6 şiddetinde meydana gelen ve 117 kişinin hayatını kaybettiği, binlerce kişinin yaralandığı İzmir depreminin birinci yılı yarın (30 Ekim) dolacak. Depremin en çok etkilediği ilçe Bayraklı oldu. Depreminin ardından yıkılan veya acil yıkılması gereken binaların yerine yenisi yapılması için ilçede 7 proje alanı belirlendi. Ayrıca konut rezerv alanı oluşturuldu.
İNŞAATLAR TAMAMLANMAK ÜZERE
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nca (TOKİ) proje ve rezerv alanında yürütülen çalışmalar kapsamında bazı ev ve iş yerlerinin inşaatı tamamlanma noktasına geldi. Deprem sonrası enkaza dönen Rıza Bey, Doğanlar, Yağcıoğlu ve Yılmaz Erbek apartmanlarıyla Emrah ve Barış Sitesi'nin bloklarının yerinde de yeni binalar yükseldi.