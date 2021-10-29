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    • 29.10.2021 08:41
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    • 29.10.2021 08:41
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    İzmir'de devlet yaraları hızla sardı: Depremzedeler yeni evlerine kavuşuyor

    İzmir’de 117 kişinin hayatını kaybettiği 6.6 büyüklüğündeki depremde yıkılan blokların yerine yenisi yapıldı. İlk anahtar teslimi 20 Kasım’da. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 20 Kasım'da depremzede konutlarının ilk etabının anahtar teslim töreni için İzmir'e gelmesi planlanıyor. Öte yandan yeni konutlar için de 7 proje alanı hazırlandı.

    Devlet yaraları hızla sardı! Evler teslim ediliyor

    Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan konutların ilk etabı bir yıl gibi kısa sürede tamamlandı. Deprem sonrası enkaza dönen Rıza Bey, Doğanlar, Yağcıoğlu ve Yılmaz Erbek apartmanlarıyla Emrah ve Barış Sitesi'nin bloklarının yerinde de yeni binalar yükseldi.



    20 KASIM'DA TESLİM EDİLECEK
    İzmir'de 30 Ekim 2020'de yaşanan depremde evleri yıkılan veya ağır hasar gören depremzedeler için yapılan konutlarda anahtar teslimi kasım ayında yapılacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 20 Kasım'da depremzede konutlarının ilk etabının anahtar teslim töreni için İzmir'e gelmesi planlanıyor.

    Geçtiğimiz yıl 6.6 şiddetinde meydana gelen ve 117 kişinin hayatını kaybettiği, binlerce kişinin yaralandığı İzmir depreminin birinci yılı yarın (30 Ekim) dolacak. Depremin en çok etkilediği ilçe Bayraklı oldu. Depreminin ardından yıkılan veya acil yıkılması gereken binaların yerine yenisi yapılması için ilçede 7 proje alanı belirlendi. Ayrıca konut rezerv alanı oluşturuldu.




    İNŞAATLAR TAMAMLANMAK ÜZERE
    Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nca (TOKİ) proje ve rezerv alanında yürütülen çalışmalar kapsamında bazı ev ve iş yerlerinin inşaatı tamamlanma noktasına geldi. Deprem sonrası enkaza dönen Rıza Bey, Doğanlar, Yağcıoğlu ve Yılmaz Erbek apartmanlarıyla Emrah ve Barış Sitesi'nin bloklarının yerinde de yeni binalar yükseldi.


        1701 BAĞIMSIZ BÖLÜM TESLİM EDİLECEK
        İzmir'de depremden sonra 210 bin konutu taradıklarını söyleyen Çevre ve Şehircilik İzmir İl Müdürü Ömer Albayrak, "Depremde 680 bina ağır hasar aldı. 630 bina da orta hasarlı olarak kayıtlara geçti. Ağır hasarlı binaların yaklaşık 500'ünün yıkımı tamamlandı. Ağır hasarlı binaların yoğun olarak bulunduğu Bayraklı'da 7 proje alanı belirleyerek inşaat çalışmalarımıza başladık. 7 proje alanında şu an 1701 bağımsız bölümün yapımını gerçekleştiriyoruz. "


        "Depremin yıl dönümünde, kasım ayı içinde 1701 bağımsız bölümün 749'unu hak sahiplerine teslim edeceğiz" diye konuştu. Şehir hastanesinin yan tarafında belirlenen 375 hektarlık konut rezerv alanında 3 bin 649 bağımsız bölümün yapımını da sürdürdüklerini ifade eden Albayrak, onları da yılbaşı itibarıyla etaplar halinde hak sahiplerine teslim edeceklerini anlattı.




        KİRA YARDIMI DEVAM EDİYOR
        Depremzedelere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından kira yardımları yapılmaya devam ettiğini söyleyen Albayrak, "İnşaatları teslim edilene kadar kira yardımı devam edecek. Şu an 1728 vatandaşımıza her ay kira yardımlarını devam ettiriyoruz. Konutları 2+1 ve 3+1 olacak şekilde planladık. Çünkü hak sahiplerine, bulunduğu yerde evlerini vermek üzere Sayın Bakanımızın bir talimatı vardı. Bu talimatı gerçekleştirmek için çalışmalar son hızla devam ediyor. Vatandaşlarımız biten örnek daireleri gördüğünde bir memnuniyet söz konusu."


            "Dairelerin hepsi titizlikle projelendirildi. Proje alanlarında yaptığımız evler zemin artı 5 kat. Kapalı veya açık otoparkı olanlar var. Daha önceki binalarında bu otopark alanları yoktu ama biz kendilerine otoparklar da yapıyoruz. Rezerv alanda sosyal donatı alanlarını oldukça geniş bırakıyoruz. Yeşil alanlarını geniş bırakıyoruz, resmi kurum alanları, parkı, bahçesi, çocuk oyun alanları olacak şekilde tasarlandı" diye konuştu.

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