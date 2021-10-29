İzmir'de devlet yaraları hızla sardı: Depremzedeler yeni evlerine kavuşuyor







KİRA YARDIMI DEVAM EDİYOR

Depremzedelere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından kira yardımları yapılmaya devam ettiğini söyleyen Albayrak, "İnşaatları teslim edilene kadar kira yardımı devam edecek. Şu an 1728 vatandaşımıza her ay kira yardımlarını devam ettiriyoruz. Konutları 2+1 ve 3+1 olacak şekilde planladık. Çünkü hak sahiplerine, bulunduğu yerde evlerini vermek üzere Sayın Bakanımızın bir talimatı vardı. Bu talimatı gerçekleştirmek için çalışmalar son hızla devam ediyor. Vatandaşlarımız biten örnek daireleri gördüğünde bir memnuniyet söz konusu."