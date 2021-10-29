29 Ekim Cuma İstanbul ilçelere göre nöbetçi eczaneler tam liste! 29 Ekim - 30 Ekim nöbetçi eczanelerin çalışma saatleri 2021!

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı bugün tüm yurtta büyük bir coşku ile kutlanmaya başlanacak. Bugünün resmi tatil sayılması sebebiyle sadece nöbetçi eczaneler hizmet verecek. Haberimizde bugün nöbetçi olan eczanelerin listesine ulaşabilirsiniz. İşte 29 Ekim Cuma İstanbul ilçelere göre nöbetçi eczaneler tam liste!
29 EKİM'DE ECZANELER AÇIK MI?
28 Ekim öğleden sonra ve 29 Ekim süresince resmi tatil olduğu için yalnızca nöbetçi eczaneler açık olacak. Aşağıdaki link üzerinden nöbetçi eczane listesine ulaşabilirsiniz.
NÖBETÇİ ECZANE LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ
NÖBETÇİ ECZANE ÇALIŞMA SAATLERİ!
Nöbetçi eczaneler mesai bitiminden ertesi gün saat 08.30'a kadar hizmet vermektedir. Nöbetçi eczane listesi her gün yenilenmektedir.