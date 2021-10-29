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    • 29.10.2021 07:52
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    • 29.10.2021 07:52
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    29 Ekim Cuma İstanbul ilçelere göre nöbetçi eczaneler tam liste! 29 Ekim - 30 Ekim nöbetçi eczanelerin çalışma saatleri 2021!

    29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın resmi tatil olması nedeniyle bugün sadece nöbetçi eczaneler açık olacak. Bu kapsamda eczaneden ilaç alacak vatandaşlar nöbetçi eczane listesini araştırmaya başladı. Haberimizin içerisinden 29 Ekim Cuma günü nöbetçi olan eczanelerin listesine ulaşabilirsiniz. 29 Ekim Cuma İstanbul ilçelere göre nöbetçi eczaneler tam liste!

    takvim.com.tr
    29 Ekim Cuma İstanbul ilçelere göre nöbetçi eczaneler tam liste!

    29 Ekim Cumhuriyet Bayramı bugün tüm yurtta büyük bir coşku ile kutlanmaya başlanacak. Bugünün resmi tatil sayılması sebebiyle sadece nöbetçi eczaneler hizmet verecek. Haberimizde bugün nöbetçi olan eczanelerin listesine ulaşabilirsiniz. İşte 29 Ekim Cuma İstanbul ilçelere göre nöbetçi eczaneler tam liste!

    29 EKİM'DE ECZANELER AÇIK MI?

    28 Ekim öğleden sonra ve 29 Ekim süresince resmi tatil olduğu için yalnızca nöbetçi eczaneler açık olacak. Aşağıdaki link üzerinden nöbetçi eczane listesine ulaşabilirsiniz.

    NÖBETÇİ ECZANE LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

    NÖBETÇİ ECZANE ÇALIŞMA SAATLERİ!

    Nöbetçi eczaneler mesai bitiminden ertesi gün saat 08.30'a kadar hizmet vermektedir. Nöbetçi eczane listesi her gün yenilenmektedir.

        RESMİ GAZETE AÇIKLAMASI

        Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre; 1923 yılında Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayramdır. Türkiye'nin içinde ve dışında Devlet adına yalnız bugün tören yapılır.

        Bayram 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder.
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        Haberler Güncel 29 Ekim Cuma İstanbul ilçelere göre nöbetçi eczaneler tam liste! 29 Ekim - 30 Ekim nöbetçi eczanelerin çalışma saatleri 2021!
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