29 Ekim Cuma İstanbul ilçelere göre nöbetçi eczaneler tam liste! 29 Ekim - 30 Ekim nöbetçi eczanelerin çalışma saatleri 2021!

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı bugün tüm yurtta büyük bir coşku ile kutlanmaya başlanacak. Bugünün resmi tatil sayılması sebebiyle sadece nöbetçi eczaneler hizmet verecek. Haberimizde bugün nöbetçi olan eczanelerin listesine ulaşabilirsiniz. İşte 29 Ekim Cuma İstanbul ilçelere göre nöbetçi eczaneler tam liste!