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    • 29.10.2021 07:14
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    29 Ekim ücretsiz konser ve etkinlikler! 29 Ekim Cuma bugün İstanbul'da hangi konserler var, saat kaçta? Volkswagen Arena, Kartal, Kadıköy, Topkapı...

    29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel yapılan etkinlikler ve konserler merak edilerek araştırılmaya başlandı. Cumhuriyet Bayramı'nın 98. yaşına özel İstanbul'un farklı ilçelerinde çeşitli konserler düzenlenecek. İBB tarafından düzenlenen etkinliklerin ve konserlerin takvimi belli oldu. Peki, 29 Ekim Cuma bugün İstanbul'da hangi konserler var? 29 Ekim Cuma ücretsiz konserler hangileri? İşte konu hakkında detaylı bilgiler haberimizde!

    takvim.com.tr
    29 Ekim ücretsiz konser ve etkinlikler! 29 Ekim Cuma bugün İstanbul’da hangi konserler var, saat kaçta?

    İstanbul'un çeşitli ilçelerinde bugün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel konserler ve etkinlikler düzenlenecek. Bu kapsamda İBB tarafından etkinlik ve konser programı hakkında açıklama geldi ve konser, etkinlik takvimini duyurdu. Peki, 29 Ekim Cuma bugün İstanbul'da hangi konserler var? 29 Ekim Cuma ücretsiz konserler hangileri? İşte 29 Ekim ücretsiz konser ve etkinlikler hakkında detaylı bilgiler!

    İBB'den yapılan açıklamaya göre, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlik takvimi ise şöyle:

    Volkswagen Arena

    Tarih: 29 Ekim 2021 Cuma

    Kapı Açılış Saati: 19.30

    Kenan Doğulu Cumhuriyet Bayramı'na özel repertuarının yanında, konserde 10. Yıl Marşı'nı 40 kişilik özel bir koroyla birlikte seslendirecek.

    Kutlamalar kapsamında kentin çeşitli meydanlarında halkın ücretsiz katılabileceği meydan konserleri ise şöyle;

    Cem Adrian

    Yer:Kartal Meydanı

    Saat: 20.30

    Ziynet Sali

    Yer: Üsküdar Sahil Meydan

    Saat: 20.00

    Yüzyüzeyken Konuşuruz

    Yer: Kadıköy Sahil Parkı

    Saat: 20.00

        Patron

        Yer: Bağcılar Meydan

        Saat: 20.00

        Melike Şahin

        Yer: Topkapı Şehir Parkı

        Saat: 20.00

        Müze Gazhane 29 Ekim Özel Programı

        11:00 - Atölye - Çocuklar için Felsefe – Demokrasi Nedir? - B Binası

        12:00 - Atölye - Çocuklar için Jonglörlük Atölyesi - Meydan

        14:00 - Atölye - Çocuklar için Müzik Atölyesi - B Binası

        15:00 - Atölye - Yetişkinler için Tango Atölyesi - Pazar Alanı

        15:15 - Gösteri - Cumhuriyet Kadınları - Canlı Heykel Sergisi - Tüm Alan

        18:15 - Gösteri - Ateş Gösterisi - Meydan

        18:30 - Konser - Bosphorus Ensemble - Meydan

        20:00 - Konser - Kerem Görsev Quartet - Meydan

        21:15 - Sinema - Film Gösterimi - Q Deck
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        Haberler Güncel 29 Ekim ücretsiz konser ve etkinlikler! 29 Ekim Cuma bugün İstanbul'da hangi konserler var, saat kaçta? Volkswagen Arena, Kartal, Kadıköy, Topkapı...
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