29 Ekim ücretsiz konser ve etkinlikler! 29 Ekim Cuma bugün İstanbul'da hangi konserler var, saat kaçta? Volkswagen Arena, Kartal, Kadıköy, Topkapı...

İstanbul'un çeşitli ilçelerinde bugün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel konserler ve etkinlikler düzenlenecek. Bu kapsamda İBB tarafından etkinlik ve konser programı hakkında açıklama geldi ve konser, etkinlik takvimini duyurdu. Peki, 29 Ekim Cuma bugün İstanbul'da hangi konserler var? 29 Ekim Cuma ücretsiz konserler hangileri? İşte 29 Ekim ücretsiz konser ve etkinlikler hakkında detaylı bilgiler!
İBB'den yapılan açıklamaya göre, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlik takvimi ise şöyle:
Volkswagen Arena
Tarih: 29 Ekim 2021 Cuma
Kapı Açılış Saati: 19.30
Kenan Doğulu Cumhuriyet Bayramı'na özel repertuarının yanında, konserde 10. Yıl Marşı'nı 40 kişilik özel bir koroyla birlikte seslendirecek.
Kutlamalar kapsamında kentin çeşitli meydanlarında halkın ücretsiz katılabileceği meydan konserleri ise şöyle;
Cem Adrian
Yer:Kartal Meydanı
Saat: 20.30
Ziynet Sali
Yer: Üsküdar Sahil Meydan
Saat: 20.00
Yüzyüzeyken Konuşuruz
Yer: Kadıköy Sahil Parkı
Saat: 20.00