29 Ekim ücretsiz konser ve etkinlikler! 29 Ekim Cuma bugün İstanbul'da hangi konserler var, saat kaçta? Volkswagen Arena, Kartal, Kadıköy, Topkapı...

İstanbul'un çeşitli ilçelerinde bugün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel konserler ve etkinlikler düzenlenecek. Bu kapsamda İBB tarafından etkinlik ve konser programı hakkında açıklama geldi ve konser, etkinlik takvimini duyurdu. Peki, 29 Ekim Cuma bugün İstanbul'da hangi konserler var? 29 Ekim Cuma ücretsiz konserler hangileri? İşte 29 Ekim ücretsiz konser ve etkinlikler hakkında detaylı bilgiler!