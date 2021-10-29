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    • 29.10.2021 09:38
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    29 Ekim şiirleri uzun ve kısa! Güzel, anlamlı, duygusal 2, 3, 4, 5 kıtalık 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı şiirleri 2021!

    Sabahın erken saatlerinden itibaren 29 Ekim şiirleri uzun ve kısa araştırmaları hız kazandı. Bugün Türk tarihinde dönüm noktalarından biri ve ülkenin yönetim biçiminin değiştiği tarihtir. 29 Ekim 1923’te Cumhuriyet ilan edildi ve o günden bu yana her sene heyecanla kutlanıyor. 2021 yılında Cumhuriyet’in ilan edilişinin 98’inci yılı coşkuyla ve sevinçle kutlanacak ve sosyal medya hesaplarından paylaşmak isteyenler Güzel, anlamlı, duygusal 2, 3, 4, 5 kıtalık 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı şiirleri 2021 seçeneklerine bakıyor. İşte en unutulmaz 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı şiirleri…

    takvim.com.tr
    29 Ekim şiirleri uzun ve kısa!

    29 Ekim şiirleri uzun ve kısa! Güzel, anlamlı, duygusal 2, 3, 4, 5 kıtalık 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı şiirleri 2021 sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Okullarında şiir okuyacaklar, SMS, Whatsapp üzerinden sevenlerine gönderecekler, sosyal medya hesaplarından paylaşacak olanlar için Cumhuriyet'in ilanının 98'inci yılına özel 29 Ekim şiirlerini haberimizde derledik.

    EN GÜZEL VE ANLAMLI 2, 3, 4, 5 KITALIK 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI ŞİİRLERİ

    CUMHURİYET BAYRAMI VAR!

    Albayrağın gölgesinde,
    Şen Türküler gür sesinde.
    Kahramanlar ülkesinde,
    Cumhuriyet bayramı var!
    Bak sevinçten coşanlara,
    Akın akın koşanlara.
    Sen de katıl, koş onlara,
    Cumhuriyet bayramı var!
    Yüreğine şunu kazdır:
    29 Ekim yazdır.
    Ne yapılsa gene azdır,
    Cumhuriyet bayramı var!

    29 EKİM

    En güzel günümüzdür,
    Demokrasi ürünüdür,
    Atatürk'ün eseridir,
    Yirmi Dokuz Ekimler.
    Vatandaşın hür sesi,

    Vatanımın neşesi,
    Kucaklıyor herkesi,
    Yirmi Dokuz Ekimler.

    Cumhuriyet kuruldu,
    Türk'ün sesi duyuldu,
    Törenlerle kutlandı,
    Yirmi Dokuz Ekimler.
    Fethi BOLAYIR

        YAŞASIN CUMHURİYET

        Coşkunuz, sevinçliyiz.
        Ayrı, gayrı değiliz,
        Bütün Türkler hep biriz,
        Yaşasın cumhuriyet.
        Dünyaya şeref saldık,
        Nice ülkeler aldık,
        Alnı lekesiz kaldık,
        Yaşasın cumhuriyet.
        Atatürk kalbimizde,
        Yürürüz her gün biz de
        Onun çizdiği izde,
        Yaşasın cumhuriyet.
        Türk, askerdir doğuştan;
        Hoşlanırız boğuştan,
        Bize anadır vatan,
        Yaşasın cumhuriyet...
        Yaşasın vatan ana,
        Bağlıyız candan ona,
        Ne mutlu Türk olana,
        Yaşasın cumhuriyet.

        ON BEŞ YILI KARŞILARKEN
        Kim derdi yarılsın da nihayet yerin altı,
        Bir anda dirilsin de şu milyonla karaltı.
        Topraklaşan ellerde birer meşale yansın.
        Kim der ki şu milyonla adam birden uyansın.
        Kim derdi seher yıldızı doğsun da bir evden,
        Kaçsın da cehennemler o bir dalma alevden,
        Canlansın ışık selleri olsun da o damla
        Beş devletin öldürdüğü devlet bir adamla.
        Kim der ki en son rakamlar da delirsin.
        On beş asır on beş yılın eb'adına girsin.
        Dünyaları bir fert evet oynattı yerinden,
        Sarsıldı demirler evet azmin demirinden.
        Mazi yıkılıp gitti evet fesli, kafesli:
        Lâkin bugünün ey granit bünyeli nesli,
        Bir şey ele geçmez şerefin sade adından.
        Sen arşı bırak, varsa haber ver kanadından.
        Gökten ne çıkar? Gök ha büyükmüş ha değilmiş,
        Sen alnını göster ne kadar yükselebilmiş.
        Gökler çıkabildin, uçabildinse derindir,
        Tarihi kendin yazıyorsan,tarih senin eserindir.
        Bahsetme bugün sade dünün mucizesinden,
        İnsan utanır sonra yarın kendi sesinden.
        Asrın yaşamak hakkını vermez sana kimse;
        Sen asrını üstünde izin varsa benimse;
        Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır
        Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır.
        Mithat Cemal KUNTAY

        CUMHURİYET
        Biziz bu memleketin,
        Kanı, kemiği, eti.
        29 Ekim'de
        Kurduk CUMHURİYETİ.
        29 Ekim'de,
        Yine bir ay parladı,
        İşte bu parlak ayın,
        CUMHURİYET'tir adı.
        Cumhuriyet yolların,
        En iyisi, en düzü,
        Atatürk'ün zekâsı,
        Ak etti yüzümüzü.
        29 Ekim'de,.
        Bütün ışıklar yansın,
        Caddeler baştan başa,
        Bayraklarla donansın.
        Şerefimiz var, yurdun,
        Toprağında, taşında.
        Dinç CUMHURİYET'imiz,
        Bir sonsuzluk yaşında.
        Elele tutuşalım,
        Hiç değişmez bu niyet.
        Yaşasın Türk Milleti,
        Yaşasın CUMHURİYET!
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        Haberler Güncel 29 Ekim şiirleri uzun ve kısa! Güzel, anlamlı, duygusal 2, 3, 4, 5 kıtalık 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı şiirleri 2021!
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