29 Ekim şiirleri uzun ve kısa! Güzel, anlamlı, duygusal 2, 3, 4, 5 kıtalık 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı şiirleri 2021 sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Okullarında şiir okuyacaklar, SMS, Whatsapp üzerinden sevenlerine gönderecekler, sosyal medya hesaplarından paylaşacak olanlar için Cumhuriyet'in ilanının 98'inci yılına özel 29 Ekim şiirlerini haberimizde derledik.
EN GÜZEL VE ANLAMLI 2, 3, 4, 5 KITALIK 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI ŞİİRLERİ
CUMHURİYET BAYRAMI VAR!
Albayrağın gölgesinde,
Şen Türküler gür sesinde.
Kahramanlar ülkesinde,
Cumhuriyet bayramı var!
Bak sevinçten coşanlara,
Akın akın koşanlara.
Sen de katıl, koş onlara,
Cumhuriyet bayramı var!
Yüreğine şunu kazdır:
29 Ekim yazdır.
Ne yapılsa gene azdır,
Cumhuriyet bayramı var!
29 EKİM
En güzel günümüzdür,
Demokrasi ürünüdür,
Atatürk'ün eseridir,
Yirmi Dokuz Ekimler.
Vatandaşın hür sesi,
Vatanımın neşesi,
Kucaklıyor herkesi,
Yirmi Dokuz Ekimler.
Cumhuriyet kuruldu,
Türk'ün sesi duyuldu,
Törenlerle kutlandı,
Yirmi Dokuz Ekimler.
Fethi BOLAYIR