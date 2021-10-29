HAVA SICAKLIĞI

Hava sıcaklıklarının İç Anadolu ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu' da 3 ila 8 derece azalacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara Denizi ve Marmara Bölgesi'nin batısı ile Çanakkale çevrelerinde kuvvetli ve zaman zaman fırtına (40-70 Km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.



KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis, Ağrı, Hakkari, Diyarbakır, Şırnak çevreleri ile Van'ın güney ve batı, Erzurum'un güney kesimlerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın; Marmara Denizi ve Marmara Bölgesi'nin batısı ile Çanakkale çevrelerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına (40-70 Km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.