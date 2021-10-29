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    • Güncel
    • 29.10.2021 07:43
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    • 29.10.2021 07:57
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    Meteorolojiden son dakika sarı kodlu alarm! Kuvvetli kar uyarısı

    Meteoroloji Genel Müdürlüğünden 17 il için sarı kodlu uyarı yapıldı. Yapılan son değerlendirmelere göre, Doğu Anadolu bölgesinin bazı illerinde kuvvetli sağanak beklenirken Erzincan, Erzurum, Kars ve Ağrı illerinin yüksek kesimlerinde, Van'ın güneyinde (Başkale, Bahçesaray, Çatak) ve Hakkari'nin kuzeyinin yükseklerinde kuvvetli kar yağışının etkili olacağı bildirildi. Marmara'da ise kuvvetli rüzgara karşı vatandaşlar uyarıldı. Peki, İstanbul, Ankara ve İzmir'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda hava nasıl olacak? İşte il il hava durumu raporu.

    takvim.com.tr
    Meteorolojiden son dakika sarı kodlu alarm!

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Orta Karadeniz'in kıyı kesimleri, Sivas, Tokat, Sinop çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Erzurum çevreleri ile Erzincan, Muş, Bingöl, Tunceli ve Bitlis'in yüksek kesimleri, Van'ın güneyi ve batı, Hakkari'nin kuzeyinde karla karışık yağmur ve kar, diğer yerlerde yağmur ve sağanak şeklinde beklenen yağışların; Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis, Ağrı, Hakkari, Diyarbakır, Şırnak çevreleri ile Van'ın güney ve batı, Erzurum'un güney kesimlerinin yerel kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara'nın güneyi, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeyi ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

    HAVA SICAKLIĞI
    Hava sıcaklıklarının İç Anadolu ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu' da 3 ila 8 derece azalacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

    RÜZGAR
    Genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara Denizi ve Marmara Bölgesi'nin batısı ile Çanakkale çevrelerinde kuvvetli ve zaman zaman fırtına (40-70 Km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.


    KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
    Yağışların; Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis, Ağrı, Hakkari, Diyarbakır, Şırnak çevreleri ile Van'ın güney ve batı, Erzurum'un güney kesimlerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

    KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
    Rüzgarın; Marmara Denizi ve Marmara Bölgesi'nin batısı ile Çanakkale çevrelerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına (40-70 Km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

    BÖLGELERİMİZDE HAVA NASIL OLACAK?
    MARMARA
    Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Marmara Denizi ile bölgenin batısı ve Çanakkale çevrelerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli, zaman zaman fırtına (40-70 Km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

    EDİRNE °C, 17°C
    Parçalı ve az bulutlu

    İSTANBUL °C, 17°C
    Parçalı ve az bulutlu

    KIRKLARELİ °C, 15°C
    Parçalı ve az bulutlu

    KOCAELİ °C, 18°C
    Parçalı ve az bulutlu

        EGE
        Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

        A.KARAHİSAR °C, 16°C
        Az bulutlu

        DENİZLİ °C, 23°C
        Az bulutlu

        İZMİR °C, 24°C
        Az bulutlu

        MUĞLA °C, 22°C
        Az bulutlu

        AKDENİZ
        Az bulutlu, doğusunun yer yer parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

        ADANA °C, 28°C
        Parçalı ve çok bulutlu

        ANTALYA °C, 26°C
        Az bulutlu

        HATAY °C, 24°C
        Parçalı ve çok bulutlu

        MERSİN °C, 25°C
        Parçalı bulutlu

        İÇ ANADOLU
        Az bulutlu, doğusunun parçalı ve çok bulutlu, Sivas çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde kuzey kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

        ANKARA °C, 15°C
        Parçalı bulutlu

        ESKİŞEHİR °C, 13°C
        Parçalı bulutlu

        KONYA °C, 16°C
        Parçalı bulutlu

        SİVAS °C, 11°C
        Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

            BATI KARADENİZ
            Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Sinop çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

            BOLU °C, 15°C
            Parçalı bulutlu

            DÜZCE °C, 18°C
            Parçalı bulutlu

            KASTAMONU °C, 12°C
            Parçalı ve çok bulutlu, kıyıları aralıklı sağanak yağışlı

            ZONGULDAK °C, 16°C
            Parçalı bulutlu

            ORTA ve DOĞU KARADENİZ
            Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile Tokat çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

            ARTVİN °C, 14°C
            Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

            SAMSUN °C, 16°C
            Parçalı çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

            TOKAT °C, 13°C
            Parçalı çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı

            TRABZON °C, 15°C
            Parçalı çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

            DOĞU ANADOLU
            Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Erzurum çevreleri ile Erzincan, Muş, Bingöl, Tunceli ve Bitlis'in yüksek kesimleri, Van'ın güney ve batısı, Hakkari'nin kuzeyinde karla karışık yağmur ve kar, diğer yerlerde yağmur ve sağanak şeklinde beklenen yağışların; Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis, Ağrı, Hakkari, Şırnak çevreleri ile Van'ın güney ve batı, Erzurum'un güney kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

            ERZURUM °C, 6°C
            Parçalı ve çok bulutlu, Yağmur, zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların güney kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

            KARS °C, 9°C
            Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve karla karışık yağmurlu

            MALATYA °C, 11°C
            Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

            VAN °C, 10°C
            Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmur, yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların güney ve batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

                GÜNEYDOĞU ANADOLU
                Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Diyarbakır çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

                DİYARBAKIR °C, 17°C
                Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

                GAZİANTEP °C, 16°C
                Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı

                SİİRT °C, 15°C
                Parçalı çok bulutlu, yerel olmak aralıklı sağanak yağışlı

                ŞANLIURFA °C, 20°C
                Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı

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                Haberler Güncel Meteorolojiden son dakika sarı kodlu alarm! Kuvvetli kar uyarısı
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