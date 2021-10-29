29 Ekim Cumhriyet Bayramı tüm Türkiye'de her yıl büyük bir coşkuyla kutlanıyor. Bu sene 29 Ekim'in Cuma gününe denk gelmesiyle birlikte bazı konular merak edilip araştırılmaya başlandı. Bunlardan biri de okulların tatil olup olmayacağı konusu oldu. Vatandaşlar tarafından, bugün okul var mı? 29 Ekim Cuma günü okullar tatil mi, yarım gün mü? Anaokulu, kreş, ilkokul, ortaokul, lise ve üniversiteler kapalı mı? Sorularının yanıtı aranıyor. İşte konu hakkında tüm detaylar!
BUGÜN OKUL VAR MI? 29 EKİM CUMA GÜNÜ OKULLAR TATİL Mİ?
29 Ekim 1923 tarihinde Cumhuriyet'in ilan edilmesiyle her yıl 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı olarak tüm yurtta coşku ile kutlanıyor. 2021 yılı 29 Ekim'de resmi tatil olduğundan okullar ve kamu kurum kuruluşları kapalı oluyor. İlkokul, ortaokul, lise ve üniversiteler 29 Ekim'de tatil olacak.
28 EKİM'DE OKULLAR YARIM GÜN MÜ?
Okullar tüm sınıflarda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda tatil olacak. Resmi tatil ise Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre 28 Ekim Perşembe günü saat 13:00'de başlıyor.