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    • 29.10.2021 08:42
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    Meta nedir? Facebook'un yeni adı 'Meta' ne anlama gelmektedir? Facebook'un ismi neden Meta (Metaverse) oldu?

    Facebook'un kurucusu Mark Zukerberg Facebook isminde değişikliğe gitti. Zukerberg sosyal paylaşım sitesi olan Facebook'un ismini 'Meta' olarak değiştireceğini duyurdu. Yeni ismin şirketin metaverse yatırımını yansıttığını söyleyen Zuckerberg, yeni platformun daha sürükleyici olacağını ifade etti. Bu gelişmelerin üzerine vatandaşlar tarafından, Meta nedir? Facebook'un yeni adı meta - metaverse ne anlama geliyor? İşte konu hakkında tüm merak edilenler!

    takvim.com.tr
    Meta nedir? Facebook’un yeni adı ’Meta’ ne anlama gelmektedir?

    Facebook CEO'su Mark Zuckerberg Facebook'un ismini değiştirme kararı aldı. Facebook'un yeni ismi 'Meta' olarak belirlendi. Bu gelişmelerin ardından vatandaşlar tarafından Meta kelimesinin ne anlama geldiği araştırılmaya başlandı. Peki, Meta nedir? Facebook'un yeni adı meta - metaverse ne anlama geliyor? İşte konu hakkında tüm merak edilenler!

    FACEBOOK'UN ADI NEDEN DEĞİŞTİ?

    Facebook CEO'su Mark Zuckerberg, çeşitli sosyal medya uygulamalarını bünyesinde barındıran Facebook Inc. olan çatı kuruluşun yeni adının "Meta" olacağını duyurdu.

    META NEDİR, NE ANLAMA GELİYOR?

    Facebook Inc.'nin çatı kuruluşunun yeni adı 'Meta' olarak değiştirildi.

    Facebook'un bu hamlesinin, eski çalışan Haugen'in sızdırdığı belgeler üzerinden yapılan haberlerden sonra gelmesi dikkat çekti.

    Sosyal paylaşım sitesi Facebook, önümüzdeki 5 yıl içinde Avrupa Birliği'nde (AB) 10 bin kişiyi istihdam edeceğini açıkladı.

    Facebook'un internet sitesinde yapılan açıklamada, kolektif sanal paylaşım alanı olarak adlandırılan ve yeni nesil internetin bir parçası olan "Metaverse" bünyesinde AB ülkelerinde 10 bin kişinin istihdam edileceği belirtildi.

        Birlikte yeni işe alınacak yüksek vasıflı çalışanların, geleceğin internetinin genişlemesini sağlayacak "Metaverse"nin oluşumuna katkı yapacağının belirtildiği açıklamada, söz konusu yatırımın, "Avrupa teknoloji sektörünün gücüne ve Avrupa teknoloji yeteneğinin potansiyeline" yönelik bir güven olduğu vurgulandı.

        Facebook'un AB'de 10 bin kişilik istihdam açıklamasının, haziranda AB Komisyonunun, ABD'li şirket hakkında rekabet ihlalleri şüphesiyle soruşturma başlatacağını duyurması ve Brüksel'in sosyal medya şirketlerine karşı daha sıkı düzenlemeler üzerinde çalışıyor olmasından sonra gelmesi dikkati çekti.

        Facebook, "Metaverse" ile aynı fiziksel alanda olmayan diğer insanların oluşturabileceği ve keşfedebileceği bir dizi sanal alan sunmayı hedefliyor.

        Facebook yöneticileri, "Metaverse"i insanların oyun oynarken ya da araştırma yaparken birlikteymiş gibi hissedebilecekleri bir ortam olarak ifade ediyor.

        Facebook'un kurucusu ve CEO'su Mark Zuckerberg de uygulamayı, "Cep telefonlarımızdan ya da ekranımızdan bakabileceğimiz değil, parçası olabileceğimiz, içine girebileceğimiz bir internet" olarak tanımlıyor.
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        Haberler Güncel Meta nedir? Facebook'un yeni adı 'Meta' ne anlama gelmektedir? Facebook'un ismi neden Meta (Metaverse) oldu?
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