Meta nedir? Facebook'un yeni adı 'Meta' ne anlama gelmektedir? Facebook'un ismi neden Meta (Metaverse) oldu?

Facebook CEO'su Mark Zuckerberg Facebook'un ismini değiştirme kararı aldı. Facebook'un yeni ismi 'Meta' olarak belirlendi. Bu gelişmelerin ardından vatandaşlar tarafından Meta kelimesinin ne anlama geldiği araştırılmaya başlandı. Peki, Meta nedir? Facebook'un yeni adı meta - metaverse ne anlama geliyor? İşte konu hakkında tüm merak edilenler!
FACEBOOK'UN ADI NEDEN DEĞİŞTİ?
Facebook CEO'su Mark Zuckerberg, çeşitli sosyal medya uygulamalarını bünyesinde barındıran Facebook Inc. olan çatı kuruluşun yeni adının "Meta" olacağını duyurdu.
META NEDİR, NE ANLAMA GELİYOR?
Facebook Inc.'nin çatı kuruluşunun yeni adı 'Meta' olarak değiştirildi.
Facebook'un bu hamlesinin, eski çalışan Haugen'in sızdırdığı belgeler üzerinden yapılan haberlerden sonra gelmesi dikkat çekti.
Sosyal paylaşım sitesi Facebook, önümüzdeki 5 yıl içinde Avrupa Birliği'nde (AB) 10 bin kişiyi istihdam edeceğini açıkladı.
Facebook'un internet sitesinde yapılan açıklamada, kolektif sanal paylaşım alanı olarak adlandırılan ve yeni nesil internetin bir parçası olan "Metaverse" bünyesinde AB ülkelerinde 10 bin kişinin istihdam edileceği belirtildi.