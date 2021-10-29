KKTC'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenlerle kutlandı

"MANEVİ HUZURUNUZDA BULUNMAKTAN BÜYÜK ONUR VE ŞEREF DUYUYORUM"

Büyükelçi Başçeri de anıt özel defterine şunları yazdı:

"En büyük emanetiniz olan Türkiye Cumhuriyeti'ni, sizin bu yolda gösterdiğiniz üstün kahramanlık, azim, cesaret ve liderlik vasıflarından feyz alarak ilelebet yaşatmak tek hedefimizdir. Türk milleti olarak ülkemizin bağımsızlığı ve istikrarına yönelik her türlü saldırı ve engeli azimle aşmaya her zamankinden daha kararlıyız. Ülkemiz, geçmişte olduğu gibi bugün de uluslararası alanda, barış, kardeşlik, insanlık ve kalkınma alanlarında diğer uluslara örnek teşkil etmektedir. Türkiye Cumhuriyeti, dünyanın bütün coğrafyalarında olduğu gibi Doğu Akdeniz'de de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Kıbrıs Türk'ü kardeşlerimizle birlikte güçlü siyaseti ve iradesiyle var olmaya devam edecektir."

Ülke genelinde 29 Ekim Cumhuriyeti Bayramı kutlamaları gün boyu devam edecek.