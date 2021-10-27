Furkan Zıbıncı tarafından katledildi! Şebnem Şirin olayı nedir? Şebnem Şirin kimdir, kaç yaşında, nereli? Şebnem Şirin neden öldürüldü?

Son dakika haberine göre Denizli'nin Pamukkale ilçesinde kadın cinayeti işlendi. Üniversiteli Şebnem Şirin erkek arkadaşı olduğu iddia edilen Furkan Zıbıncı tarafından vahşice katledi. Cinayetin ardından polis ekipleri kaçan Zıbıncı'yı yakalayarak gözaltına aldı. Peki Şebnem Şirin kimdir, kaç yaşında, nereli? Şebnem Şirin neden öldürüldü? Hangi üniversitede okuyordu? İşte olayın detayları...
ŞEBNEM ŞİRİN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?
25 yaşındaki Şebnem Şirin gece birlikte kaldığı Furkan Zıbıncı tarafından sabah saatlerinde boğazından kesilerek öldürüldü. Bu sabah meydana gelen olayda Kınıklı Mahallesi 6071 Sokak'taki bir apartmanın birinci katında kalan Şebnem Şirin ve Furkan Zıbıncı arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesiyle Zıbıncı mutfaktan aldığı bıçakla genç kızın boğazını kesti. Üniversite öğrencisi genç kız kanlar içinde yere yığıldı. Gürültü üzerine komşular polis ekiplerini çağırdı.
İhbar üzerine adrese giden ekipler, daireye girdiklerinde salonda korkunç manzara ile karşılaştı. Yapılan kontrolde Şebnem Şirin'in yaşamını yitirdiği tespit edildi.
GÖZALTINA ALINDI!
Savcının incelemesinin ardından Şebnem Şirin'in cansız bedeni, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Polis olay sonrası kaçan Furkan Zıbıncı'yı yakalamak için çalışma başlattı.
Furkan Zıbıncı'nın otomobilinin Saltak Caddesi'nde durduran polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı.
Sorgulanmak üzere emniyete götürülen Furkan Zıbıncı'nın işlemlerinin sürdüğü bildirildi.