Furkan Zıbıncı tarafından katledildi! Şebnem Şirin olayı nedir? Şebnem Şirin kimdir, kaç yaşında, nereli? Şebnem Şirin neden öldürüldü?

ŞEBNEM ŞİRİN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

25 yaşındaki Şebnem Şirin gece birlikte kaldığı Furkan Zıbıncı tarafından sabah saatlerinde boğazından kesilerek öldürüldü. Bu sabah meydana gelen olayda Kınıklı Mahallesi 6071 Sokak'taki bir apartmanın birinci katında kalan Şebnem Şirin ve Furkan Zıbıncı arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesiyle Zıbıncı mutfaktan aldığı bıçakla genç kızın boğazını kesti. Üniversite öğrencisi genç kız kanlar içinde yere yığıldı. Gürültü üzerine komşular polis ekiplerini çağırdı.

İhbar üzerine adrese giden ekipler, daireye girdiklerinde salonda korkunç manzara ile karşılaştı. Yapılan kontrolde Şebnem Şirin'in yaşamını yitirdiği tespit edildi.