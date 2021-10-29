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    • 30.10.2021 08:57
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    • 30.10.2021 08:57
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    Hayat Eve Sığar e-Devlet HES kodu nasıl alınır? İstanbul kart HES kodu yükleme nasıl yapılır 2021? Eşleştirme işlemi...

    İstanbul kart HES kodu yükleme nasıl yapılır 2021? Hayat Eve Sığar e-Devlet HES kodu nasıl alınır? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. İstanbul kart HES kodu yükleme, eşleştirme işlemini yapmamış olanlar toplu taşımaya alınmıyor. Sağlık Bakanlığı tarafından uygulanan bu covid 19 önlemine uymak zorunlu. E-devlet üzerinden işleminizi kolayca yapabilirsiniz.

    takvim.com.tr
    İstanbul kart HES kodu yükleme nasıl yapılır 2021?

    Gündemde binlerce vatandaş İstanbul kart HES kodu yükleme nasıl yapılır 2021? Sorusunun yanıtını araştırıyor. İstanbul'da toplu taşımaya binmek isteyenlerin bu işlemi yapması gerekiyor aksi durumda binemiyor. Sağlık Bakanlığı koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında 15 Ocak itibariyle bu uygulamayı başlatmıştı. Henüz yapmamış olanlar Hayat Eve Sığar e-Devlet HES kodu nasıl alınır? İstanbul kart HES kodu eşleştirme işlemleri ile ilgili bilgi almak istiyor. İşte tüm detaylar…

    İSTANBULKART HES KODU YÜKLEME NASIL YAPILIR?

    İstanbulkart HES Kodu eşleştirmesi için için öncelikle kişinin HES Kodu'na sahip olması gerekecek. Hes Kodu'nu almak için Sağlık Bakanlığı'nın https://hayatevesigar.saglik.gov.tr/hes.html adresini ziyaret etmek yeterli olacak.

    İSTANBULKART HES KODU TANIMLAMA İŞLEMİ

    Hayat Eve Sığar uygulaması ya da SMS üzerinden aldığın HES Kodunu, kişisel bilgiler ve telefon numarası https://kisisellestirme.istanbulkart.istanbul sitesindeki gerekli alanlara doldurarak tanımlanabilecek.

    Eğer İstanbulkart Mobil kullanıcısı iseniz uygulamaya ilk girişte gerekli yönlendirmelerle birkaç adımda tanımlamanı yapabilirsiniz.

    Sağlık Bakanlığı'nın aldığı tedbirler kapsamında İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgeye göre, tanılı ya da temaslı olup izolasyonda olması gerekirken şehir içi toplu ulaşım araçlarını kullandığı tespit edilen kişilerin bilgileri ilgili makamlarla paylaşılmaktadır. Covid-19 tanılı hastaların, taşıyıcıların veya bu kişilerle temasta olanların toplu ulaşım kullanımı geçici olarak engellenecektir.

        HAYAT EVE SIĞAR (HES) KODU NEDİR?

        HES (Hayat Eve Sığar) Kodu, Kontrollü Sosyal Hayat kapsamında, ulaşım ya da ziyaret gibi işlemlerinizde kurumlarla ve kişilerle, Covid-19 hastalığı açısından herhangi bir risk taşıyıp taşımadığınızı güvenli şekilde paylaşmanıza yarayan bir koddur.

        SÜRESİZ HES KODU NEDİR?

        Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden HES kodu alırken, kodun ne zamana kadar geçerli olacağı seçilebilmekte olup, süresiz olarak da belirtilebilir. SMS ile HES kodu alırken de geçerlilik süresi "gün sayısı" olarak mesajın sonunda belirtilmektedir.

        HES KODU SMS İLE NASIL ALINIR?

        HES kodu ayrıca SMS yöntemiyle de alınabiliyor. Kısa mesaj ile HES kodu almak için, HES yazıp aralarında boşluk bırakılarak sırasıyla, T.C. kimlik numarası, T.C. kimlik seri numarasının son 4 hanesi ve paylaşım süresi (gün sayısı olarak) yazılacak ve 2023'e SMS olarak atılabilir. Paylaşım süresinin belirtilmemesi halinde kodun süresi 1 yıl ile sınırlandırılacak. (Kısa mesaj örneği: HES 1234567890 1234 15. Bu şekilde mesaj atıldığında kod 15 gün geçerli)

        Hayat Eve Sığar uygulamasında "Karekodlarım" sekmesine tıklanır. Açılan ekranda "Kategori, Alan Adı ve Adres Bilgileri" alanları doldurulur. Oluşturulan karekodun çıktısı ilgili alana asılabilir.

        HES kodu, "Hayat Eve Sığar" mobil uygulaması üzerinden "HES kodu işlemleri" bölümüne girilerek alınabiliyor. Ardından "HES kodu oluştur" butonuna tıklanacak ve kod kullanım süresi seçilecek ve kod oluşturulabilir.

        Uygulamada kod üretimi, üretilen kodun süre ile kısıtlanması, paylaşılması, silinmesi gibi tüm yönetim, vatandaşların kendi kontrolünde.

        Vatandaşlar, Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden dilediği sayıda kod üretebiliyor. Hangi kodu, hangi kurumla paylaştığının listesini görüntüleyebiliyor, dilerse iptal edebiliyor ya da yetkilerini kaldırabiliyor.

        HES KODU NASIL ALINIR E-DEVLET?

        HES (Hayat Eve Sığar) Kodu, Kontrollü Sosyal Hayat kapsamında, ulaşım ya da ziyaret gibi işlemlerinizde kurumlarla ve kişilerle, Covid-19 hastalığı açısından herhangi bir risk taşıyıp taşımadığınızı güvenli şekilde paylaşmanıza yarayan bir koddur. Paylaştığınız HES kodları uygulama üzerinden ya da kurumlara sağlanan servisler aracılığı ile sorgulanabilir.HES koduna e-Devlet uygulaması üzerinden de ulaşmak mümkün. e-Devlet uygulaması üzerinden Sağlık Bakanlığının HES Kodu Üretme ve Listeleme sekmesine giriş yapılarak HES Koduna ait üretme, silme, sorgulama ve detaylarını görüntüleme işlemleri yapılabiliyor.

        "Hayat Eve Sığar" uygulaması, Play Store ve App Store üzerinden cep telefonlarına ücretsiz indiriliyor.
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