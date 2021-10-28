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    • 28.10.2021 20:34
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    • 28.10.2021 20:42
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    Son dakika: Acı haberi MSB duyurdu! Pençe Yıldırım Operasyon Bölgesinde 1 askerimiz şehit oldu

    Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Yıldırım Operasyon Bölgesinde 1 kahraman askerimizin şehit düştüğünü duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" ifadelerine yer verildi.

    Acı haberi MSB duyurdu: 1 askerimiz şehit oldu

    Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Yıldırım operasyon bölgesinde teröristlerce döşenen patlayıcının patlaması sonucu bir askerin şehit olduğunu açıkladı.

    Bakanlıktan yapılan açıklamada şöyle denildi:

    "Pençe Yıldırım Operasyon Bölgesinde, 28 Ekim 2021 tarihinde teröristlerce döşenen El Yapımı Patlayıcının (EYP) patlaması sonucu bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur.

    Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."


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    Haberler Güncel Son dakika: Acı haberi MSB duyurdu! Pençe Yıldırım Operasyon Bölgesinde 1 askerimiz şehit oldu
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