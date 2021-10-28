Başkan Erdoğan'dan 'Cumhuriyeti Kuran ve Yaşatan Kadınlar' programında önemli açıklamalar

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan 'Cumhuriyeti Kuran ve Yaşatan Kadınlar' Programı'nda önemli açıklamalarda bulunuyor.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Hayatın her alanında kadınlarımızın gösterdiği başarılarla iftihar ediyoruz. Kadınların azmi gayreti Anadolu topraklarının en büyük gücüdür. 15 Temmuz'da hainlere sokakları dar eden kahraman kadınlarımızı aklımızdan çıkarmayacağız. Kadını ve erkeği ile 84 milyon omuz omuz büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa etmekte kararlıyız.

Kadınları dışlayan bir toplum gücünün ve potansiyelinin yarısından vazgeçmiş demektir. Kadın yoksa insan da yoktur. Siyasi ve sosyal hayatımın her döneminde kadınlarımızın yanında yer aldım, onlara destek vermek için çalıştım. Türkiye bu konuda geçmişe kıyasla çok büyük ilerleme kat etmiştir. Hala çözüm bekleyen sorunlar mevcut olmakla birlikte elimizdeki kazanımların değerini çok iyi bilmeliyiz. Birlikte yol yürürsek hepsinin de üstesinden gelebiliriz. Biz kadınlarımıza güveniyoruz.

Başkan Erdoğan konuşmasının sonunda Cahit Sıtkı Tarancı'nın 'Memleket İsterim' şiirini seslendirdi.

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