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    • Güncel
    • 28.10.2021 20:22
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    • 28.10.2021 20:24
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    Başkan Erdoğan ve MHP Lideri Bahçeli Ankara AKM Millet Bahçesi'ne fidan dikti

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, açılışı yapılan Başkent Millet Bahçesi'ne birer anı fidanı dikti. Başkan Erdoğan ayrıca kaleme aldığı "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" kitabını yanına gelen vatandaşlar için imzaladı.

    Erdoğan ve Bahçeli fidan dikti

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, açılışı yapılan Başkent Millet Bahçesi'ne birer anı fidanı dikti.

    Erdoğan'ın bugün düzenlenen törenle açılan Başkent Millet Bahçesi'ndeki incelemelerine ilişkin görüntüler paylaşıldı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, MHP Genel Başkanı Bahçeli ve protokol üyeleriyle Ankara Seymenler Kulübünün gösterisini izledi.

    Erdoğan ve Bahçeli, daha sonra millet bahçesine günün anısına birer fidan dikti.

    VATANDAŞLAR İÇİN İMZALADI
    Protokol üyeleriyle katıldığı yemekte de sporcularla görüşen Erdoğan, kaleme aldığı "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" kitabını yanına gelen vatandaşlar için imzaladı.

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    Haberler Güncel Başkan Erdoğan ve MHP Lideri Bahçeli Ankara AKM Millet Bahçesi'ne fidan dikti
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