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    • 29.10.2021 06:28
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    29 Ekim bugün noterler açık mı kapalı mı? 29 Ekim Cuma nöbetçi noterler çalışacak mı? Bugün noter açık mı, kapalı mı?

    Tüm illerden vatandaşlar 29 Ekim noter açık mı? 29 Ekim Cuma günü bugün noterler açık mı kapalı mı? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Resmi tatillerde devlet kurum ve kuruluşlarının hizmet verip vermediği en çok merak edilen konular arasında yer alıyor ve noterde işlemleri bulunan vatandaşlar Pazartesi gününü beklemek zorunda kalıp kalmayacağını merakla araştırıyor. Peki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda nöbetçi noterler hizmet verecek mi? İllere göre nöbetçi noter sorgulama nasıl yapılır? İşte tüm detaylar…

    takvim.com.tr
    29 Ekim bugün noter açık mı?

    Bugün noter açık mı, kapalı mı? 29 Ekim Cuma günü bugün noterler açık mı kapalı mı? Nöbetçi noterler hizmet verecek mi? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. İşlemlerini halletmek isteyen tüm illerden vatandaşlar 29 Ekim'de noterlerin çalışıp çalışmadığını merak etmeye başladı. Hafta sonu koronavirüsten dolayı uzun süre hizmet veremeyen nöbetçi noterler çalışmaya başladı ve resmi tatillerde açık olup olmadıkları merak ediliyor. İşte tüm bilgiler...

    NÖBETÇİ NOTERLER 29 EKİM CUMA GÜNÜ AÇIK MI?

    29 Ekim'de de noterler kapalı olacak. 29 Ekim Cuma gününün resmi tatil olması dolayısıyla nöbetçi noterlerin açık olup olmadığı merak ediliyor. Nöbetçi noterler yalnızca hafta sonları açık olduğu için resmi tatillerde hizmet vermeyecek.

    NÖBETÇİ NOTER SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

    NOTERDE HANGİ İŞLEMLER YAPILIR?

    Noterde yapılan işlemlerin bazılarını şu şekilde sıralayabiliriz:
    Şirket sözleşmesi,
    Evlenme sözleşmesi,
    Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi,
    Zilyetlik devri sözleşmesi,
    Miras taksimi G. menkul,
    Hibe vaadi sözleşmesi,
    Medeni Kanunun 748. maddesine müstenit sükna hakkı sözleşmesi,
    Kaydı hayat ile irat bağlanması sözleşmesi (Borçlar Kanunu 507),
    Ölünceye kadar bakma sözleşmesi, (Borçlar Kanunu 511),

    Mülkiyeti muhafaza kaydı ile satış sözleşmesi,
    Kira sözleşmesi,
    Menkul mallarda hibe sözleşmesi,
    Taksim ve ifraz sözleşmesi,
    Evlat edinme sözleşmesi,

        Temlik,Taahhütname, Kefaletname,
        Vasiyetname,
        Vakıf senedi,
        Aile vakfı senedi,
        Tanıma senedi,
        Muvafakatname,

        Sulhname,
        Yeddiemin senedi,
        Rehin senedi,
        Borç senedi,
        Fesihname,
        İbraname,
        Beyanname,
        Şahadetname,
        Piyango - Kur'a ve toplantı tutanağı,
        İfade tutanağı,
        Tespit tutanağı,
        Vekaletname,

        Defter onaylanması,
        Çevirme,
        Örnek çıkartma,
        İmza sirküleri,
        Protesto işleri,
        İhbar - ihtarname işleri ve tebliği,
        Tescil
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        Haberler Güncel 29 Ekim bugün noterler açık mı kapalı mı? 29 Ekim Cuma nöbetçi noterler çalışacak mı? Bugün noter açık mı, kapalı mı?
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