29 Ekim bugün noterler açık mı kapalı mı? 29 Ekim Cuma nöbetçi noterler çalışacak mı? Bugün noter açık mı, kapalı mı?

Bugün noter açık mı, kapalı mı? 29 Ekim Cuma günü bugün noterler açık mı kapalı mı? Nöbetçi noterler hizmet verecek mi? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. İşlemlerini halletmek isteyen tüm illerden vatandaşlar 29 Ekim'de noterlerin çalışıp çalışmadığını merak etmeye başladı. Hafta sonu koronavirüsten dolayı uzun süre hizmet veremeyen nöbetçi noterler çalışmaya başladı ve resmi tatillerde açık olup olmadıkları merak ediliyor. İşte tüm bilgiler...