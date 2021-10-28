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    • 29.10.2021 09:43
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    Kışlık lastiği ne zaman takılır? Kış lastiği uygulaması 2021 ne zaman başlayacak? Kış lastiği takmama cezası ne kadar?

    Kışlık lastik ne zaman takılır 2021? Kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor? Hususi araçlar için takmak zorunlu mu? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Hem ticari hem de özel araç sürücüleri hava sıcaklıklarının düşmeye başlaması ve kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte kış lastiğinin ne zaman takılacağını merak ederek araştırmaya başladı. İşte konuya dair tüm bilgiler...

    takvim.com.tr
    Kışlık lastiği ne zaman takılır? Kış lastiği uygulaması 2021 ne zaman başlayacak? Kış lastiği takmama cezası ne kadar?

    Havaların soğuması ve kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte Kışlık lastik ne zaman takılır 2021? Sorusunun yanıtı da araştırma konusu oldu. Ülkemizde trafikteki can güvenliğini sağlamak, kazaların önüne geçmek amacıyla kış lastiği uygulaması zorunlu tutuluyor ve uymayanlara ceza kesiliyor. Peki her yıl yapılan bu uygulamanın tarihleri nedir? Kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor? Kış lastiği takmak hususi araçlar için zorunlu mu yoksa sadece ticari araçlar için mi geçerli oluyor? İşte detaylar…

    KIŞ LASTİĞİ TAKMAMA CEZASI NE KADAR 2021?

    Şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için kış lastiği uygulaması, her yıl olduğu gibi bu yıl da 1 Aralık 2021 tarihinde başlayıp 1 Nisan 2022 tarihinde sona erecektir. Kurala uymayan araçların sürücülerine 835 TL ceza kesilecek.

    KIŞ LASTİĞİ TAKMAK ZORUNLU MU?

    Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için kış lastiği takma zorunluluğu aralık başında başlayacak. Yük ve yolcu taşımacılığı yapanlar dışındaki hususi araçlar için uygulama zorunlu değil ancak can ve mal güvenliğiyle sorunsuz seyahat için kış şartlarında tüm araçlarda kış lastiği kullanılması gerekiyor.Söz konusu uygulamayla kış şartlarına göre önlemini almayan, kış lastiği olmayan araçların yolu kapatması ve insanların mağduriyete uğraması önlenmeye çalışılıyor. Kış lastiği uygulaması bu yıl da 1 Aralık'ta başlayacak.

        Kış lastikleri 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda, ıslak, karlı ve çamurlu zeminlerde yaz lastiklerine oranla daha iyi yol tutuş ve yüksek güvenlik sağlıyor. Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için kış lastiği takma zorunluluğu her yıl olduğu gibi bu yıl da 1 Aralık'ta başlayacak. Buna göre, yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçlar her yıl 1 Aralık ile 1 Nisan tarihlerinde zorunlu olarak kış lastiği kullanacak.

        KIŞ LASTİĞİ HUSUSİ ARAÇLAR İÇİN ZORUNLU MU?

        Resmi Gazete'de kış lastiği zorunluluğuna yönelik verilen bilgilere göre, Kamyon, çekici, tanker ve otobüs türü araçların tahrikli dingilleri üzerindeki tüm lastiklerinin; kamyonet, minibüs ve otomobillerin tüm lastiklerinin; ayrıca seyir esnasında değiştirilmek zorunda kalınan lastiklerin yerine takılacak lastiklerin kış lastiği olması zorunludur.

        Kış lastikleri, 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda, ıslak, karlı ve çamurlu zeminlerde yaz lastiklerine oranla daha iyi yol tutuş ve yüksek güvenlik sağlıyor.
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        Haberler Güncel Kışlık lastiği ne zaman takılır? Kış lastiği uygulaması 2021 ne zaman başlayacak? Kış lastiği takmama cezası ne kadar?
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