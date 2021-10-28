29 EKİM TATİL Mİ?

29 Ekim ulusal bayram olduğu için resmi tatildir. 28 ekim yarım gün tatil olur ve 29 Ekim tam gün tatildir. 29 Ekim'de 1.5 gün tatil olur. 29 Ekim ile kanunda şöyle deniliyor: "1923 yılında Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayramdır. Türkiye'nin içinde ve dışında Devlet adına yalnız bugün tören yapılır. Bayram 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder."

29 EKİM'DE OTOBÜSLER BEDAVA MI?

İBB, 29 Ekim'de toplu ulaşımın ücretsiz olduğunu duyurdu. 28 Ekim'de söz konusu uygulama geçerli olmayacak. Ancak İBB'den yapılan açıklama şu şekilde; İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi kararıyla 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'mızda İstanbulkart entegrasyonuna dahil tüm toplu taşıma sistemleri ücretsiz olarak kullanılabilecektir.