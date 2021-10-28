Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 28.10.2021 15:12
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 28.10.2021 15:12
    ABONE OL

    29 Ekim AVM'ler açık mı? 29 Ekim'de AVM'ler kaça kadar açık? Resmi tatillerde Alış Veriş Merkezleri çalışma saatleri!

    29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil olduğundan milyonlarca kişi evlerinde dinlenecek. Kimi vatandaşlar da bugünü AVM'lerde vakit geçirerek değerlendirecek. Koronavirüs salgını sürecinde çalışma saatleri sınırlandırılan AVM'ler normalleşmeye geçilmesiyle normal çalışma saatlerine geçmişti. Salgının da etkisiyle bir çok kişi resmi tatil olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda AVM'lerin açık olup olmayacağını merak ediyor. Peki; 29 Ekim AVM'ler açık mı? 29 Ekim'de AVM'ler kaça kadar açık? İşte Resmi tatillerde AVM çalışma saatleri!

    takvim.com.tr
    29 Ekim AVM’ler açık mı?

    29 Ekim Cumhuriyet Bayramı bu yıl Cuma gününe denk geliyor. Normal şartlarda hafta içleri çalışan vatandaşlar 2021 yılında 29 Ekim'de izin kullanacak. 29 Ekim milli bayramlarımız arasında yer aldığında her yıl bu tarih resmi tatil olarak geçmektedir. Tüm yurtta geniş çaplı etkinliklerle kutlanacak bu özel günde bir çok kişi ailece alışveriş merkezlerinde vakit geçirmek istiyor. Bu kapsam 29 Ekim Cuma günü AVM'lerin çalışma saatleri araştırılıyor. Peki; 29 Ekim AVM'ler açık mı? 29 Ekim'de AVM'ler kaça kadar açık? İşte Resmi tatillerde AVM çalışma saatleri!

    29 EKİM AVM'LER AÇIK MI?

    29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda AVM'ler açık olacak. Alışveriş merkezleri kısaca AVM'ler resmi tatillerde, bayramlarda ve hafta sonları açıktır.

    29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI'NDA AVM'LER KAÇA KADAR AÇIK?

    AVM'lerin açılış ve kapanış saatleri aşağıdaki gibidir;

    Hafta içi: 10.00- 22.00

    Cumartesi: 10.00- 22.00

    Pazar: 10.00- 22.00

    29 EKİM TATİL Mİ?

    29 Ekim ulusal bayram olduğu için resmi tatildir. 28 ekim yarım gün tatil olur ve 29 Ekim tam gün tatildir. 29 Ekim'de 1.5 gün tatil olur. 29 Ekim ile kanunda şöyle deniliyor: "1923 yılında Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayramdır. Türkiye'nin içinde ve dışında Devlet adına yalnız bugün tören yapılır. Bayram 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder."

    29 EKİM'DE OTOBÜSLER BEDAVA MI?

    İBB, 29 Ekim'de toplu ulaşımın ücretsiz olduğunu duyurdu. 28 Ekim'de söz konusu uygulama geçerli olmayacak. Ancak İBB'den yapılan açıklama şu şekilde; İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi kararıyla 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'mızda İstanbulkart entegrasyonuna dahil tüm toplu taşıma sistemleri ücretsiz olarak kullanılabilecektir.

        29 EKİM'DE KARGOLAR AÇIK MI?

        PTT ve PTT kargo resmi tatillerde çalışmıyor. Diğer kargo firmaları da resmi tatillerde kapalı oluyor.

        29 EKİM'DE NOTER AÇIK MI 2021?

        29 Ekim'de tüm devlet daireleri yani kamu daireleri aksi bir durum belirtilmedikçe resmi tatil dolayısı ile kapalıdır. Ayrıca bankaların şubeleri ve genel müdürlükleri resmi tatil nedeniyle kapalı olacaktır.

        29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda resmi tatil sebebi ile noterler de kapalı olacaklardır.

        29 EKİM'DE ECZANELER AÇIK MI?

        29 Ekim süresince resmi tatil olduğu için yalnızca nöbetçi eczaneler açık olacak. Aşağıdaki link üzerinden nöbetçi eczane listesine ulaşabilirsiniz.

        NÖBETÇİ ECZANE LİSTESİ

        29 EKİM'DE NE OLDU?

        Cumhuriyet Bayramı, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet yönetimi ilan etmesi anısına her yıl 29 Ekim günü Türkiye'de ve Kuzey Kıbrıs'ta kutlanan bir millî bayramdır. 1925 yılında çıkarılan bir kanunla millî bayram olarak kutlanmaya başlanmıştır.

        Cumhuriyet Bayramı'nın kutlandığı ülkelerde 28 Ekim öğleden sonra ve 29 Ekim tam gün olmak üzere bir buçuk gün resmî tatildir. 29 Ekimlerde stadyumlarda şenlikler yapılır, akşam ise geleneksel olarak fener alayları düzenlenir.

        Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, cumhuriyetin onuncu yılı kutlamalarının yapıldığı 29 Ekim 1933 tarihinde verdiği Onuncu Yıl Nutku'nda, bu günü "en büyük bayram" olarak nitelendirmiştir.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Memur ve emekli zammı ne kadar olacak?
        Haberler Güncel 29 Ekim AVM'ler açık mı? 29 Ekim'de AVM'ler kaça kadar açık? Resmi tatillerde Alış Veriş Merkezleri çalışma saatleri!
            SON DAKİKA