29 Ekim Cumhuriyet Bayramı bu yıl Cuma gününe denk geliyor. Normal şartlarda hafta içleri çalışan vatandaşlar 2021 yılında 29 Ekim'de izin kullanacak. 29 Ekim milli bayramlarımız arasında yer aldığında her yıl bu tarih resmi tatil olarak geçmektedir. Tüm yurtta geniş çaplı etkinliklerle kutlanacak bu özel günde bir çok kişi ailece alışveriş merkezlerinde vakit geçirmek istiyor. Bu kapsam 29 Ekim Cuma günü AVM'lerin çalışma saatleri araştırılıyor. Peki; 29 Ekim AVM'ler açık mı? 29 Ekim'de AVM'ler kaça kadar açık? İşte Resmi tatillerde AVM çalışma saatleri!
29 EKİM AVM'LER AÇIK MI?
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda AVM'ler açık olacak. Alışveriş merkezleri kısaca AVM'ler resmi tatillerde, bayramlarda ve hafta sonları açıktır.
29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI'NDA AVM'LER KAÇA KADAR AÇIK?
AVM'lerin açılış ve kapanış saatleri aşağıdaki gibidir;
Hafta içi: 10.00- 22.00
Cumartesi: 10.00- 22.00
Pazar: 10.00- 22.00
29 EKİM TATİL Mİ?
29 Ekim ulusal bayram olduğu için resmi tatildir. 28 ekim yarım gün tatil olur ve 29 Ekim tam gün tatildir. 29 Ekim'de 1.5 gün tatil olur. 29 Ekim ile kanunda şöyle deniliyor: "1923 yılında Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayramdır. Türkiye'nin içinde ve dışında Devlet adına yalnız bugün tören yapılır. Bayram 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder."
29 EKİM'DE OTOBÜSLER BEDAVA MI?
İBB, 29 Ekim'de toplu ulaşımın ücretsiz olduğunu duyurdu. 28 Ekim'de söz konusu uygulama geçerli olmayacak. Ancak İBB'den yapılan açıklama şu şekilde; İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi kararıyla 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'mızda İstanbulkart entegrasyonuna dahil tüm toplu taşıma sistemleri ücretsiz olarak kullanılabilecektir.