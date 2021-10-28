28 Ekim öğleden sonra kimlere tatil olacağı ve bazı kurumların saat kaça kadar açık olduğu hakkında vatandaşlar arama motorlarında araştırmalara başladı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle resmi tatil olacak ve bankalar açık olmayacak. Peki, Bugün öğleden sonra kimlere tatil? 28 Ekim Perşembe yarım gün olan sektörler hangileri? Okul, banka, PTT, hastane, eczane yarım gün mü? İşte tüm detaylar!
28 EKİM RESMİ TATİL Mİ?
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile ilgili 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkındaki Kanun'un 1. maddesinde "1923 yılında Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayramdır. Türkiye'nin içinde ve dışında Devlet adına yalnız bugün tören yapılır. Bayram 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder." denilmektedir.
28 EKİM PERŞEMBE OKULLAR TATİL Mİ?
28 Ekim'de okullar ve üniversiteler öğleye kadar eğitim verecekler. Öğleden sonra 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatili başladığı için kapalı olacak.