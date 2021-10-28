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    • 28.10.2021 07:19
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    Bugün öğleden sonra kimlere tatil? 28 Ekim Perşembe yarım gün olan sektörler hangileri? Okul, banka, PTT, hastane, eczane yarım gün mü?

    29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle 28 Ekim yani bugün yarım gün resmi tatil sayılıyor. Bu nedenle vatandaşlar tarafından bugün yarım gün olan sektörler hakkında araştırmalara başladı. Çeşitli kurumlarda işleri olan vatandaşlar arama motorlarında, "Bugün öğleden sonra kimlere tatil? 28 Ekim Perşembe yarım gün olan sektörler hangileri?" Sorularına yanıt arıyor. İşte tüm detaylar haberimizde!

    takvim.com.tr
    Yarın öğleden sonra kimlere tatil 28 Ekim yarım gün olan sektörler

    28 Ekim öğleden sonra kimlere tatil olacağı ve bazı kurumların saat kaça kadar açık olduğu hakkında vatandaşlar arama motorlarında araştırmalara başladı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle resmi tatil olacak ve bankalar açık olmayacak. Peki, Bugün öğleden sonra kimlere tatil? 28 Ekim Perşembe yarım gün olan sektörler hangileri? Okul, banka, PTT, hastane, eczane yarım gün mü? İşte tüm detaylar!

    28 EKİM RESMİ TATİL Mİ?

    29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile ilgili 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkındaki Kanun'un 1. maddesinde "1923 yılında Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayramdır. Türkiye'nin içinde ve dışında Devlet adına yalnız bugün tören yapılır. Bayram 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder." denilmektedir.

    28 EKİM PERŞEMBE OKULLAR TATİL Mİ?

    28 Ekim'de okullar ve üniversiteler öğleye kadar eğitim verecekler. Öğleden sonra 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatili başladığı için kapalı olacak.

        PTT VE BANKALAR AÇIK MI, KAPALI MI?

        Resmi tatil günlerinde banka, PTT, noter ve eczane gibi yerler de kapalı oluyor. Yani devlet kurumları ile birlikte banka, PTT, noter ve eczaneler 28 Ekim Çarşamba günü öğleye kadar yarım gün hizmet verdikten sonra Perşembe gününe kadar kapalı olacak.

        29 EKİM'İN CUMHURİYET BAYRAMI İLAN EDİLİŞİ

        Cumhuriyet ilan edildiği sırada henüz 29 Ekim günü bayram ilan edilmemiş, kutlamalar konusunda bir düzenleme yapılmamıştı; 29 Ekim gecesi ve 30 Ekim günündeki şenlikleri halk kendiliğinden organize etti. Ertesi yıl, 26 Ekim 1924 tarihli 986 numaralı kararname ile Cumhuriyet'in ilanının 101 pare top atılarak ve planlanacak özel bir programla kutlanmasına karar verildi. 1924 yılında yapılan kutlamalar, daha sonra yapılacak olan Cumhuriyet'in ilanı kutlamalarının başlangıcı oldu.

        2 Şubat 1925'te, Hariciye Vekaleti'nce (Dışişleri Bakanlığı) düzenlenen bir kanun teklifinde 29 Ekim'in bayram olması önerilmiştir. Bu teklif Meclis Anayasa Komisyonu tarafından incelendi ve 18 Nisan'da karara bağlandı; 19 Nisan'da ise teklif TBMM tarafından kabul edildi. 628 sayılı bu kanun ile 29 Ekim, Cumhuriyet'in milli bir bayram olarak kutlanması resmi bir hüküm şekline geldi. Cumhuriyetin ilan edildiği gün, 1925'ten itibaren ülke içinde ve dış temsilciliklerde resmî bir bayram olarak kutlanmaya başladı.

        Hükümet 27 Mayıs 1935'te milli bayramlar hakkında yeni bir düzenleme yaparak ülkede kutlanan bayramları ve içeriklerini yeniden belirledi. Daha evvel Meşrutiyet'in ilan günü olan Hürriyet Bayramı ile Saltanatın kaldırılış günü olan Hâkimiyet Bayramı milli bayramlar arasından kaldırılarak kutlanmasına son verildi. Cumhuriyet'in ilan edildiği gün 29 Ekim "ulusal bayram" olarak ilan edildi ve devlet adına yalnız o gün tören yapılması karara bağlandı.
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        Haberler Güncel Bugün öğleden sonra kimlere tatil? 28 Ekim Perşembe yarım gün olan sektörler hangileri? Okul, banka, PTT, hastane, eczane yarım gün mü?
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