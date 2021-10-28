29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resimli mesajları ve sözleri: Anlamlı, Türk bayraklı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları!

Cumhuriyetin ilanının 98. yılı büyük bir coşkuyla kutlanacak. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın kutlandığı bu günde sosyal medya hesapları üzerinden fotoğraf paylaşımı yapacak olan vatandaşların 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resimli mesajları ve sözleri hakkındaki araştırmaları artışa geçti. takvim.com.tr olarak Türk milleti için anlamı büyük olan bu günde en güzel Cumhuriyet Bayramı mesajlarını yazımızda kapsamlı bir şekilde ekledik. Anlamlı, Türk bayraklı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajlarını yazımızda bulabilirsiniz.

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI KUTLAMA MESAJLARI

* Cumhuriyetimizin 95. yılını kutladığımız bu günlerde, geleceğe büyük bir ümit, inanç ve gayretle yürümek azmi ve de kararlılığı dileğiyle. "Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun"

* Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere silah arkadaşlarını ve aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla anıyor; tüm hemşerilerimizin ve tüm milletimizin Cumhuriyet Bayramını kutluyorum.