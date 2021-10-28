29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resimli mesajları ve sözleri: Anlamlı, Türk bayraklı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları!

Cumhuriyetin ilanının 98. yılı büyük bir coşkuyla kutlanacak. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın kutlandığı bu günde sosyal medya hesapları üzerinden fotoğraf paylaşımı yapacak olan vatandaşların 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resimli mesajları ve sözleri hakkındaki araştırmaları artışa geçti. takvim.com.tr olarak Türk milleti için anlamı büyük olan bu günde en güzel Cumhuriyet Bayramı mesajlarını yazımızda kapsamlı bir şekilde ekledik. Anlamlı, Türk bayraklı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajlarını yazımızda bulabilirsiniz.
29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI KUTLAMA MESAJLARI
* Cumhuriyetimizin 95. yılını kutladığımız bu günlerde, geleceğe büyük bir ümit, inanç ve gayretle yürümek azmi ve de kararlılığı dileğiyle. "Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun"
* Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere silah arkadaşlarını ve aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla anıyor; tüm hemşerilerimizin ve tüm milletimizin Cumhuriyet Bayramını kutluyorum.
* Cumhuriyet bayramı coşkusunun bütün milletimizce derinden yaşanması temennileriyle…
* Cumhuriyetin demokratik bir ülkenin bozulmaz simgesidir...
* Cumhuriyet erdeme dayanan bir yönetimdir.
* Cumhuriyetimizin ilanının yeni Yılında Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı ve rahmetle anıyor, * Cumhuriyet Bayramınızı en içten dileklerimle kutluyorum.
* Cumhuriyet kadınları sana müteşekkir sağ ol ATAM.
* Türk ulusu büyüktür. Özgürlüğü ve barışı sever. Canı pahasına da olsa, Cumhuriyeti sonsuza kadar yaşatacak güçtedir. Ve yaşatacaktır...
* Demokrasi ilkesinin en yeni ve akılcı uygulamasını sağlayan hükümet biçimi cumhuriyettir.
* Ne mutlu ki Türküm ben! Kırmızının bana verdiği aşkla vatan yücedir, şehitler yücedir, Türk kanı yücedir, Cumhuriyet Yücedir..! Ne Mutlu Türküm Diyene!