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    • 28.10.2021 22:04
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    29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resimli mesajları ve sözleri: Anlamlı, Türk bayraklı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları!

    Yarın yani 29 Ekim Cuma günü ülkemizin 81 ilinde Cumhuriyet Bayramı milyonlarca vatandaş tarafından büyük bir sevinçle kutlanacak. Türk tarihi için son derece önemli olan bu günde vatandaşlar sosyal medya hesaplarından paylaşmak ya da tanıdıklarına resimli mesaj atmak üzere 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resimli mesajları ve sözleri hakkında arama motorları üzerinden araştırmalar yapıyor. Bu kapsamda en güzel, kısa, anlamlı, Türk bayraklı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajlarını yazımızda kapsamlı bir şekilde derledik.

    29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resimli mesajları ve sözleri!

    Cumhuriyetin ilanının 98. yılı büyük bir coşkuyla kutlanacak. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın kutlandığı bu günde sosyal medya hesapları üzerinden fotoğraf paylaşımı yapacak olan vatandaşların 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resimli mesajları ve sözleri hakkındaki araştırmaları artışa geçti. takvim.com.tr olarak Türk milleti için anlamı büyük olan bu günde en güzel Cumhuriyet Bayramı mesajlarını yazımızda kapsamlı bir şekilde ekledik. Anlamlı, Türk bayraklı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajlarını yazımızda bulabilirsiniz.

    29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI KUTLAMA MESAJLARI

    * Cumhuriyetimizin 95. yılını kutladığımız bu günlerde, geleceğe büyük bir ümit, inanç ve gayretle yürümek azmi ve de kararlılığı dileğiyle. "Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun"

    * Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere silah arkadaşlarını ve aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla anıyor; tüm hemşerilerimizin ve tüm milletimizin Cumhuriyet Bayramını kutluyorum.

    * Cumhuriyet bayramı coşkusunun bütün milletimizce derinden yaşanması temennileriyle…

    * Cumhuriyetin demokratik bir ülkenin bozulmaz simgesidir...

    * Cumhuriyet erdeme dayanan bir yönetimdir.

    * Cumhuriyetimizin ilanının yeni Yılında Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı ve rahmetle anıyor, * Cumhuriyet Bayramınızı en içten dileklerimle kutluyorum.

    * Cumhuriyet kadınları sana müteşekkir sağ ol ATAM.

    * Türk ulusu büyüktür. Özgürlüğü ve barışı sever. Canı pahasına da olsa, Cumhuriyeti sonsuza kadar yaşatacak güçtedir. Ve yaşatacaktır...

    * Demokrasi ilkesinin en yeni ve akılcı uygulamasını sağlayan hükümet biçimi cumhuriyettir.

    * Ne mutlu ki Türküm ben! Kırmızının bana verdiği aşkla vatan yücedir, şehitler yücedir, Türk kanı yücedir, Cumhuriyet Yücedir..! Ne Mutlu Türküm Diyene!

        * Cumhuriyet bir ülkenin damarıdır…

        * Cumhuriyet"in geleceğe büyük bir ümitle bakmamızı sağlayan gurur verici atılım ve başarıları, her türlü zorlu engelin aşılması konusunda bizlere güç vermesi dileğiyle. "Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun"

        * Cumhuriyet, etnik kökeni ne olursa olsun tüm yurttaşlarını Türk Ulusu çatı kimliğinde birleştirmiştir.

        * Cumhuriyet düşünce, beden ve bilim bakımından güçlü koruyucular ister.

        * Benim naçiz vücudum bir gün elbet toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır.

        * Demokrasi ilkesinin en yeni ve akılcı uygulamasını sağlayan hükümet biçimi cumhuriyettir.

        * Türk ulusunun yaratılışına en uygun olan yönetim cumhuriyettir.

        * Cumhuriyet bayramı coşkusunun bütün milletimizce derinden yaşanması temennileriyle...

        * 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun! Ne mutlu Türküm diyene!

        * Cumhuriyetsiz bir toplum yarınsız bir gündür.

        * Ey yükselen yeni nesil! istikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz.

            * Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün bize bıraktığı bu ülkeyi korumak bizim görevimizdir.

            * Cumhuriyet; fikren, ilmen ve bedenen kuvvetli ve yüksek karekterli koruyucular ister.
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            Haberler Güncel 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resimli mesajları ve sözleri: Anlamlı, Türk bayraklı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları!
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