29 Ekim MEB bilgi yarışması (ogm.eba.gov.tr/yarisma) başvuru linki! MEB OGM 29 Ekim liseler arası bilgi yarışması saat kaçta, sonuçlar ne zaman açıklanacak?

MEB tarafından 29 Ekim'de bilgi yarışması düzenlenecek. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda liseler arası düzenlenecek olan çevriöiçi bilgi yarışması hakkında öğrenciler çeşitli araştırmalara başladı. Yarışmaya katılacak olan öğrenciler, katılım koşulları ve ödüller hakkında detaylı bilgileri öğrenmek istiyor. Peki, MEB 29 Ekim liseler arası bilgi yarışmasına nasıl başvurulur, başvuru şartları nedir? OGM bilgi yarışması ne zaman, nasıl başvurulur, ödülü ne? İşte detaylar!
MEB 29 EKİM BİLGİ YARIŞMASINA NASIL BAŞVURULUR?
Cumhuriyetimizin 98. kuruluş yıl dönümü münasebetiyle düzenlenen yarışmaya başvurular 21 Ekim 2021 tarihi itibarıyla başlamış olup, yarışma saatine 15 dakika kalana kadar devam edecektir.
Öğrenciler, ogm.eba.gov.tr/yarisma adresi üzerinden başvurarak katılabilecektir.
Yarışma sonuçları 29 Ekim 2021 Cuma günü saat 21.00'de ogm.meb.gov.tr sitesinde yayınlanacaktır.
KATILIM KOŞULLARI
Yarışmaya katılmak için Bakanlığımıza (MEB) bağlı resmî veya özel ortaöğretim kurumlarında öğrenim görüyor olmak gerekmektedir.
https://ogm.eba.gov.tr/yarisma adresinden başvuru yapılacaktır. Başvurular, yarışma saatine kadar devam edecektir. Yarışmaya katılmak için başvuru yapmak şarttır.
Yarışma günü yarışma saatinden 15 dakika önce T.C. Kimlik numaranızla https://ogm.eba.gov.tr/yarisma adresinden giriş yaparak bekleme odasında yarışmanın başlamasını bekleyebilirsiniz.
Yarışma, 20 sorudan oluşacaktır ve her bir soru için yanıtlama süresi 15 saniyedir
Yarışma başladıktan sonra giriş yapılamaz.
Merkez Yürütme Komisyonu Başkanı ve üyelerinin birinci derece yakınları yarışmaya katılamaz.