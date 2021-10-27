29 Ekim Cuma günü, her yıl olduğu gibi kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra okullar da tatil olacak. Bu sebeple 28 Ekim Perşembe gününün yarım gün mü yoksa tatil mi olacağı merak edilenler arasına girdi. Peki, Yarın resmi tatil mi? 28 Ekim Perşembe okullar tatil mi, yarım gün mü? Okullarda kaç ders işlenecek? İşte tüm merak edilenler!
28 EKİM RESMİ TATİL Mİ?
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile ilgili 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkındaki Kanun'un 1. maddesinde "1923 yılında Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayramdır. Türkiye'nin içinde ve dışında Devlet adına yalnız bugün tören yapılır. Bayram 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder." denilmektedir.
28 EKİM PERŞEMBE OKULLAR TATİL Mİ?
Bu sene 29 Ekim Cuma gününe geliyor. Yani Perşembe günü yarım gün ve Cuma günü resmi tatil olacak. 29 Ekim'de ders işlenmez ve resmi olarak okullar tatil sayılır.
Resmi Gazete kararına göre 29 Ekim tatili 28 Ekim Perşembe günü saat 13.00'te başlayacak. Yani okullar perşembe günü yarım gün olacak, öğleden sonra tatil olacak. Haftasonu ile birlikte okullar 3.5 gün tatil olacak.