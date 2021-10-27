Yarın bankalar açık mı? 28 Ekim’de bankalar hizmet veriyor mu? 28 Ekim Perşembe günü öğleden sonra EFT yapılabilecek mi?

28 EKİM PERŞEMBE GÜNÜ BANKALAR AÇIK MI KAPALI MI?

Resmi tatil takvimine göre 28 Ekim öğleden sonra ve 29 Ekim resmi tatil olarak kabul ediliyor. Buna göre 28 Ekim 2021 Perşembe günü yarım gün, 29 Ekim 2021 Cuma ise tam gün resmi tatil olacak.

Perşembe günü bankalar öğlene kadar açık olacak, aynı şekilde okullarda öğlene kadar ders yapılacak ve eczaneler öğleden sonra nöbetçi eczane usulü hizmet verecek. Perşembe günü bankalarda işlem gerçekleştirecek olanlar öğlene kadar işlemlerini yapmaması durumunda bir sonraki işlem günü olan 1 Kasım 2021 Pazartesi gününü beklemek zorunda olacak.

Diğer kurumlarda da benzer uygulama görülecek. Bu nedenle resmi kurumlarda işlem yapacakların perşembe günü öğlene kadar işlemlerini tamamlaması gerekiyor.